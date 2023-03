e.f.

Nel 2022ha raggiunto i 99,2 milioni di ricavi, in aumento del 24% rispetto al 2021. Una performance che, come spiegano dall’azienda di Cornedo Vicentino, beneficia del +49% delle vendite nel canale diretto (retail e online). Anche il wholesale ha contribuito, grazie a un aumento a due cifre (+12%).A livello di mercati esteri, spicca l’andamento negli Stati Uniti, dove Peserico ha raggiunto i 22 milioni di giro d’affari, in progresso del +46%. Molto dinamico, grazie alle riaperture, è risultato anche il mercato domestico, dove il brand ha registrato un +43%.Il retail riflette anche l'espansione del network a Puerto Banus in Spagna e Berlino, a cui si aggiungono quattro nuove concession negli Usa.A livello di prodotto, il 2022 ha fatto emergere la continua crescita della linea uomo e dalla nuova linea, che ha esordito nell’anno del 60esimo compleanno dell’azienda, sinonimo di sartorialità.Per la società guidata dae dalla moglieè ormai a portata di mano il target dei 100 milioni di euro. La strategia per il 2023 è mantenere il focus sul canale diretto e puntare sul continuo sviluppo distributivo del menswear, die della nuova linea, un total look dallo spirito giovane, essenziale e versatile.