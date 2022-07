L’intenzione di realizzare una serie di hub per il riciclo del tessile europeo era stata annunciata danel novembre 2020 sotto la presidenza di. Ora il progetto, denominato, va avanti e la confederazione europea del tessile-abbigliamento, che ha appena riconfermato Paccanelli al vertice, prospetta la costruzione di un primo impianto dalla capacità di 50mila tonnellate entro il 2024, sotto la guida del partner specializzatoL’iniziativa e stata presentata dal presidente di Euratex di recente a Francoforte, in occasione della manifestazionefornendo numeri problematici che riguardano i rifiuti tessili: in un anno se ne contano circa 7-7,5 milioni di tonnellate in Europa e soltanto il 30-35% viene raccolto in modo differenziato.Per il 2030 il volume è previsto salire a 8,5-9 milioni di tonnellate ma si presume che la percentuale differenziata aumenti, tenendo presente che entro i prossimi due anni, stando alla, tutti gli stati Ue dovranno raccogliere separatamente i rifiuti tessili (in Italia la raccolta differenziata è partita già dal primo gennaio 2022, ma una struttura unica ancora non c’è, vedi ancheN.2, pag.42-46).A oggi la principale fonte di rifiuti tessili è domestica (85%) e circa il 99% è stata realizzata con fibre al primo utilizzo e non riciclate.«Riteniamo che per raggiungere un tasso di riciclo fiber-to-fiber compreso tra il 18 e il 26% circa entro il 2030, sarà necessario un investimento tra 6 e 7 miliardi di euro su scala europea, potenziando un sufficiente numero di infrastrutture di smistamento e trattamento – ha dichiarato Paccanelli -. Il valore economico, sociale e ambientale potrebbe raggiungere la cifra di 3,5-4,5 miliardi di euro entro il 2030».

«Una volta portata a regime - ha aggiunto - l'industria del riciclo tessile potrebbe generare un turnover di 6-8 miliardi di euro e creare circa 15.000 nuovi posti di lavoro diretti entro il 2030».

Questo mese di giugno è stato completato il primo ReHubs Techno Economic Master Study (con il supporto di aziende tra cui Ratti, Radici Group, Marchi & Fildi, Lenzing, Inditex e Decathlon), che mette in luce le figure chiave e le opzioni per collaborare a una soluzione di impatto a livello europeo.



Per ReHubs si apre quindi la strada a una roadmap europea per il riciclo dei tessili che proponga obiettivi e risultati chiave, per riciclare fiber-to-fiber 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti tessili entro il 2030. Euratex prefigura un hub pilota, che vede la collaborazione di grandi player e Pmi della catena del valore del riciclo dei tessili in Europa e parla di un primo portfolio concreto di quattro progetti in fase di lancio rispettivamente per trasformare i rifiuti tessili in materia prima, aumentare l’adozione di fibre riciclate meccanicamente all’interno della catena del valore, accrescere la capacità di riciclo termomeccanico, risolvendo le sfide tecniche e creare capsule collection con prodotti riciclati post-consumo.