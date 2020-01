Più estero e un nuovo posizionamento in termini di espansione retail e brand reputation per il marchio campano di womenswear Cannella, focalizzato sul target contemporary.



All’interno di questo piano strategico s’inserisce l’apertura di una showroom direzionale nel Quadrilatero della moda milanese - al secondo piano di Palazzo Ferragamo di via Montenapoleone -, che rappresenta il punto nevralgico per la gestione di mercati strategici come Russia e Paesi dell’ex Unione Sovietica, Medio Oriente, Nord Africa, Asia, Ucraina, Georgia, Repubbliche Baltiche e aree della Central and Eastern Europe. Su questa scia sono previste ulteriori showroom in Italia e all'estero.



L’azienda punta anche a un ampliamento della rete monomarca, con una nuova formula di gestione dei negozi. Sta crescendo, infatti, il progetto di affiliazione retail, che prevede un coordinamento diretto da parte della società.



«La rete di spazi dedicati alla vendita si arricchirà di location sia in Italia che all'estero nei prossimi mesi, per una presenza sempre più capillare - spiega Gianluca Destino, vicepresidente del gruppo Organizzazione Grimaldi, cui fa capo Cannella -. E poi procediamo con l'ampliamento della rete di monomarca sotto l'innovativa formula di affiliazione, che ha riscosso successo perché garantisce una migliore gestione aziendale a tutti gli store. Oltre a Varsavia, Riga e Dubai, ci focalizzeremo su alcune importanti location italiane».



In seguito al debutto del progetto avvenuto con la recente apertura di Olbia, i nuovi negozi si aggiungono alla rete capillare di 44 vetrine nella Penisola.



A completare la strategia aziendale c'è un rinnovamento nel prodotto e nel tone of voice: «Stiamo lavorando da due anni a un cambiamento per l’attuazione di una comunicazione più al passo con i tempi - conclude Destino -. Ci concentriamo, in particolare, sul restyling dell’ufficio stile e su una new reputation, con ambassador legate al mondo dello spettacolo e uno spostamento importante verso i canali digitali, senza contare il nuovo sito Internet» (nella foto, una proposta Cannella).

a.s.