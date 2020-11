Balenciaga avrà un centro di produzione e formazione in Italia. Il marchio del gruppo Kering ha annunciato l'apertura, fissata per il prossimo anno, di un laboratorio di produzione di pelletteria e centro di formazione in Toscana il prossimo anno.

Lo stabilimento sarà inaugurato a Cerreto Guidi, a 40 chilometri da Firenze, e nascerà dal rinnovamento di un edificio già esistente, dando espressione a un progetto architettonico di particolare rilievo.

Nei piani, l'apertura del nuovo laboratorio porterà alla creazione di 300 posti di lavoro, provenienti principalmente dalla comunità locale e dal territorio, con un'attenzione particolare a chi attualmente è senza lavoro.

Gli artigiani assunti saranno formati internamente alla nuova struttura, all'interno del centro di formazione che sarà operativo al termine della prima ristrutturazione dell’edificio.