Safilo archivia il 2022 con vendite vicine a 1,1 miliardi di euro, in crescita dell'11,1% a cambi correnti (+4,2% a cambi costanti) rispetto al 2021. Il gruppo dell’occhialeria, che ha in licenza marchi come Jimmy Choo, Missoni, Moschino e Dsquared2 ed è proprietaria di brand come Carrera e Polaroid, ha realizzato un’ebitda rettificato di 101,2 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto al 2021.



L’ebit rettificato è salito del 62,8% a 53,5 milioni, mentre l'utile netto adjusted è stato pari a 58,3 milioni di euro, più che raddoppiato dai 27,4 milioni di un anno prima. Il consiglio di amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di un dividendo alla prossima assemblea degli azionisti.



«A partire dal 2019, Safilo ha intrapreso un ambizioso percorso di turnaround strategico per tornare a essere un’azienda sana e competitiva, tra i protagonisti di un settore attraente come quello dell'occhialeria - ha commentato il ceo Angelo Trocchia -. Siamo orgogliosi degli importanti progressi fin qui compiuti dal gruppo, nonostante una crisi sanitaria ed economica mondiale che ha richiesto di affrontare la situazione con grande pragmatismo, compiendo scelte spesso difficili».



Il board ha anche approvato gli obiettivi di medio termine. I ricavi dovrebbero raggiungere circa 1,3 miliardi di euro nel 2027, ipotizzando un tasso di crescita annuo composto nei 5 anni di circa il 4%. Il margine EBITDA adjusted è previsto tra il 12% e il 13% delle vendite nel 2027 (dal 9,4% del 2022).



«Le nostre ambizioni di medio termine - ha aggiunto Trocchia - rimangono quindi incentrate su un portafoglio marchi forte, che raggiunga efficacemente un vasto pubblico di consumatori target attraverso la crescita sostenuta dei nostri marchi proprietari, da raggiungere organicamente, ma anche attraverso nuove acquisizioni, integrata da un insieme diversificato di marchi in licenza».



Il manager punta su un portafoglio di proprietà che, entro il 2027, dovrebbe superare il 50% dei ricavi e influenzare in maniera incisiva lo sviluppo del mix per area geografica e canale distributivo. «Nei prossimi anni - ha detto Trocchia - ci attendiamo una crescita più importante del mercato nordamericano e dei mercati emergenti. Inoltre prevediamo che il nostro business cresca maggiormente nel canale sportivo dedicato ai prodotti outdoor, e in tutti i canali online che abbiamo sviluppato con successo negli ultimi anni, dal B2C ai ricavi attraverso gli internet pure player, alle nostre innovative piattaforme B2B, che continueranno a mettere il cliente al primo posto».



Le strategie future faranno leva sulla sostenibilità e sulla trasformazione digitale a 360°. «Già l’anno scorso - ha concluso Trocchia - abbiamo accelerato per dotare l’azienda delle ultime tecnologie in ambito di business intelligence e data analytics, ma investiremo ulteriormente, in particolare nei prossimi due anni».



L’azienda di Padova ha confermato ieri che, dopo l’analisi di possibili soluzioni alternative, ha in valutazione la cessione dello stabilimento di Longarone, che impiega circa 500 addetti, «a potenziali terze parti, al fine di preservare il know-how del sito e limitare l’impatto sociale (nella foto, un modello del marchio americano in licenza Blenders Eyewear).



Mentre si vocifera di una possibile vendita al concorrente Thélios, Safilo ha ribadito «l'importanza delle proprie radici italiane, degli stabilimenti di Santa Maria di Sala e Bergamo, del centro logistico di Padova e delle proprie capacità creative, che rappresentano un vantaggio competitivo per il gruppo». «Ulteriori aggiornamenti - ha concluso l'azienda dell'eyewear - verranno forniti con l'avanzamento del progetto».

e.f.