«Nella vita bisogna rischiare»: questo è il mantra della designer romana Carlotta De Luca che, dopo l’esperienza maturata con la label Charline De Luca, lanciata nel 2011, decide di fare un altro passo avanti nel mondo della calzatura, debuttando a Parigi con il marchio Maria Luca.



La collezione FW 2020/2021, presentata sotto i riflettori parigini, viene realizzata su licenza di Onward Luxury Group, estensione del gruppo giapponese Onward Holdings Ltd che recentemente ha siglato un'intesa con JW Anderson, sempre nel mondo delle scarpe. Si tratta di modelli di taglio geometrico, che uniscono la qualità dei materiali made in Italy e la ricerca estrema del design.



Seguendo il proprio concetto chiave "Put your left foot forward", la designer completa la boutique collection per donne forti e, soprattutto, indipendenti con due capsule dedicate a borse e gioielli, in modo da raccontare l'immaginario della label attraverso la declinazione di diverse forme e stili.

