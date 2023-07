Tra gli espositori “storici” di Milano Unica, dove è presente nel padiglione 2, Eurojersey (Gruppo Carvico) punta per i Sensitive Fabrics della FW24/25 su tessuti “24wear”, suddivisi nei trend Luxury Club, After Party e Nighthawks, sul filo conduttore dello slogan Suit Yourself.



Se Luxury Club esprime un mood sofisticato - ispirandosi ai club esclusivi da polo, equitazione e golf, riprendendo motivi argyle, rombi, losanghe multicolor, tweed e principe di Galles -, After Party rivisita le atmosfere esuberanti della moda anni Settanta, puntando su stampe psichedeliche, effetti 3D e decori lussuosi. Quanto a Nighthawks (nome ripreso dall’omonimo quadro di Edward Hopper), privilegia linee essenziali mixate a stampe ornamentali jacquard, riproduzioni di grafiche effetto pizzo e rimandi alle architetture urbane.



Dall’intesa con Tintoria Emiliana nasce la capsule Manhattan Reloaded, dominata da contrasti di tonalità che ricordano il film Manhattan, capolavoro di Woody Allen datato 1979. Gli outfit realizzati con i Sensitive Fabrics di Eurojersey assumono nuove sfumature (vedi la foto qui sotto), grazie ai trattamenti e alle personalizzazioni tintoriali realizzate ad hoc da Tintoria Emiliana, realtà specializzata nella tintura in capo, particolarmente votata alla ricerca e alla sperimentazione.



Tintoria Emiliana, in prima fila anche nella sostenibilità, si avvale di una tintoria industriale 4.0, di una showroom con un Archivio Capi, una Fucina Colore e un laboratorio per la personalizzazione degli indumenti e gli accessori, che si affianca a quello chimico dove si analizzano tutte le fasi di produzione.A proposito di sostenibilità, c’è molto da dire su Eurojersey e il suo, arrivato alla terza edizione nel 2022, anche se è già dal 2007 che la società ha introdotto il programma, riorganizzando se stessa e la filiera in base alle tematiche Esg.Altre date cardine sono il 2009, con l'introduzione delle metodologie), e il 2014 con la) e l’), strumenti volti a monitorare e comunicare in modo trasparente l’impatto ambientale e identificare le aree di miglioramento.In particolare, in relazione ai 17 obiettiviprevisti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il focus di Eurojersey è sull’impronta sociale ed economica (volta a incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, con un lavoro dignitoso per tutti), sui modelli responsabili di produzione e sull’impronta ambientale per combattere il cambiamento climatico.Nel 2022 è stato stilato un, i cui principi sono contenuti in una: Integrità, Lealtà, Etica, Responsabilità Ambientale e Sociale. Tutto questo si traduce in azioni, dalla collaborazione con i fornitori per individuare materie prime sostenibili alla progettazione di Sensitive Fabrics più durevoli e performanti, fino alla creazione di progetti tailor-made sulle esigenze dei clienti e alla ricerca continua di soluzioni per ridurre i consumi e l’impronta del processo produttivo sull’eco-sistema.A tale proposito, l’anno scorso Eurojersey ha ridotto di circa il 13% il consumo idrico per chilogrammo di prodotto, risparmiando intorno ai 68 milioni di litri d’acqua. Ha inoltre generato con i pannelli fotovoltaici più di 98mila kWh di energia elettrica e risparmiato circa 260mila metri cubi di gas metano. Infine, ha recuperato e riutilizzato nella filiera dei fornitori 23.580 chili di scarti di Sensitive Fabrics.Dal punto di vista del capitale umano e del welfare, il 99,5% dei 220 dipendenti al 31 dicembre scorso ha un contratto a tempo indeterminato e una priorità è il loro aggiornamento: sempre nel 2022 sono state 3.070 le ore di formazione per loro (dalle precedenti 2.320 ore), cui si aggiungono 580 ore per gli interinali. L’azienda ha poi rinnovato la partecipazione alsui giovani, promosso dall’della Provincia di Varese.Da citare anche il programma, con attività studiate per incentivare uno stile di vita salutare e offrire opportunità di work-life balance. Tutto questo, come fa notare il direttore generale, «contribuisce a un modello di business capace di creare e distribuire valore economico e sociali, con benefici sia interni che per gli stakeholder esterni». «Per il 2022 - aggiunge - il valore economico generato da Eurojersey è stato pari a 96,1 milioni di euro, a fronte di quasi 86,6 milioni distribuiti».«Siamo convinti che le azioni congiunte e sinergiche e la condivisione di buone pratiche - conclude Crespi - potranno coadiuvare lo sviluppo sostenibile del settore e la crescita della sua capacità di cogliere in modo proattivo le sfide del futuro, per il pianeta e la società».