Brand dedicato alla moda mare, nato nel 2015 e supportato dal legame speciale del fondatore Mario Attalla con le due stylist director, la moglie Barbara Bologna e la figlia Marta, Amorissimo è pronto a consolidare la sua presenza nel Paese, dove viene realizzato il 70% del fatturato, e in parallelo sui mercati internazionali.

«Siamo un’etichetta “100% made in Italy with love” e per questo vogliamo che il marchio mantenga una forte presenza nei punti vendita italiani», sottolinea Attalla, che a settembre porterà la label (di proprietà della Baciami srl) all’interno del White Milano con la nuova collezione SS 2020.

Le linee sono frutto dell’estro creativo delle due stylist director Barbara e Marta che, pur appartenendo a generazioni diverse, riescono a ideare capi originali e slegati dalla logica che guarda solo al prezzo, posizionandosi nella fascia alta del mercato.

La nuova collezione primavera-estate 2020 prende ispirazione dai colori della Polinesia francese ed è realizzata con un’attenta selezione di tessuti infibre naturali, stoffe metal touch e stampe provenienti dagli archivi storici di prestigiose aziende italiane, carattere che sottolinea l’artigianalità italiana di Amorissimo.

Per il futuro, spiega l'imprenditore, «intendiamo sviluppare di più il nostro canale e-commerce, che attualmente rappresenta circa il 5% delle vendite e ci aiuta ad ascoltare i feedback delle clienti».

Infine, data la grande risonanza che sta avendo il tema della sostenibilità, Amorissimo debutta con la linea Splash, che permette di ridurre del 40% il consumo di acqua, del 50% quello energetico e del 60% le emissioni di Co2.



Una capsule fatta al 50% di Seaqual, fibra in poliestere rigenerato, proveniente dalla raccolta di scarti plastici marini.

«Ancor prima di lanciare la linea abbiamo sostenuto organizzazioni che operano in quel campo - aggiunge il fondatore - e ora stiamo muovendo i primi passi nella direzione eco-plastic free».



Attalla non fornisce dati sui ricavi, ma precisa che «il tasso di crescita anno su anno è superiore al 50%».