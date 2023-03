Per il 2023 Hugo Boss stima una crescita delle vendite “mid-single-digit”, inferiore rispetto allo scorso anno, ma con un progresso delle vendite nella regione dell'Asia e del Pacifico.



Nell'anno in corso i conti della casa di moda tedesca dovranno confrontarsi con un 2022 caratterizzato dal successo della strategia di riposizionamento del marchio, avviata l’anno scorso, che ha portato un aumento delle vendite del 27% a 3,65 miliardi di euro, in linea con le stime preliminari fornite a gennaio.



Nell'Asia Pacifico Hugo Boss prevede per l’anno in corso un incremento del sell out «nell'ordine delle decine» in termini percentuali, rispetto al +10% lo scorso anno.



La società si proietta inoltre verso un aumento dell'utile operativo tra il 5% e il 12%, ovvero tra 350 e 375 milioni di euro, rispetto ai 335 milioni del 2022. Gli analisti valultano per il 2023 un utile operativo di 360 milioni di euro.



«Gli investimenti dell'azienda per rafforzare ulteriormente i prodotti, i marchi e le competenze digitali dovrebbero essere più che compensati da ulteriori guadagni di efficienza», si legge in un comunicato.



Hugo Boss calcola che gli investimenti per il 2023 saranno tra i 200 e i 250 milioni, dai 191 milioni dell'anno precedente.

an.bi.