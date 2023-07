Il gruppo del lusso Hermès si espande a Pierre Bénite, nei pressi di Lione, dove si concentra parte della sua produzione tessile di eccellenza e sede di Holding Textile Hermès-Hth. Come emerge dal web, entro il 2026 il gruppo del lusso prospetta di assumere nel settore 120 addetti.



Hth rappresenta una rete consolidata di aggregazioni artigianali e di laboratori con la passione di creare tessuti di altissima qualità, come spiegano dall’azienda francese. Si basa su una strategia di integrazione verticale e include attività come tessitura, finitura, incisione, stampa, confezione e sartoria. Uno dei patrimoni di Hth è l’archivio di oltre 500mila fra disegni, tessuti e documenti originali, che rappresentano la più grande collezione privata di tessuti in Francia.



Nel suo nuovo corso il sito nella regione Alvernia-Rodano-Alpi è suddiviso su tre edifici. L'ampliamento include l'installazione di una nuova linea di stampa, che sarà completata da una seconda linea entro il 2024, «per continuare la spinta all'innovazione del settore e contribuire allo sviluppo delle competenze di stampa nell'ambito dello stile “lionese”, emblematico della maison».



Attualmente in loco sono impiegate 950 persone, tra cui oltre 600 artigiani. La costruzione segue principi ecologici certificati, prevede l’utilizzo di materiali bio e 700 metri quadrati di pannelli solari.



In questi giorni Hermès è anche impegnato nell’espansione del suo network retail. Per cogliere il forte recupero dei consumi di lusso cinesi, dopo tre anni di stringenti misure anti-Covid, ha appena aperto una boutique nel mall MixC di Tianjin, metropoli del Nord della Cina. Salgono così a 28 gli store nella Repubblica Popolare.

e.f.