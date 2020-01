Con la pubblicazione dei risultati annuali, Hennes & Mauritz ha annunciato che Helena Helmersson è il nuovo ceo del gruppo, al posto di Karl-Johan Persson.

Stefan Persson lascerà la carica di chairman del gruppo di famiglia alla prossima assemblea annuale degli azionisti, dopo oltre 20 anni di attività, e proporrà come successore il figlio Karl-Johan, amministratore delegato da più di 10 anni.

Helena Helmersson, che era già coo di H&M, assume il nuovo incarico da oggi. Nata nel 1973, ha iniziato a lavorare nel buying department di H&M nel 1997. Dopo vari ruoli nell’area acquisti e nella produzione, è stata sustainability manager per cinque anni, cui è seguito un periodo come production manager a Hong Kong.



Da poco più di un anno era chief operating officer con responsabilità nelle aree espansione, logistica, produzione, IT, advanced analytics e AI, nonché Insight e analytics.

Come ha spiegato Stefan Persson, il passaggio di consegne avviene in un momento particolarmente favorevole, dopo che l’azienda ha gradualmente incrementato i profitti e ora conta una serie di brand consolidati (tra cui Cos, & Other Stories, Monky e Arket), milioni di consumatori e una buona posizione finanziaria.

Nel quarto trimestre terminato il 30 novembre 2019 il colosso svedese ha incrementato del 9% i ricavi a 61,7 miliardi di corone (circa 5,8 miliardi di euro). L’utile netto è invece passato da 3,5 a 4,2 miliardi di corone (+20%).

Su base annuale, i ricavi sono aumentati dell’11% a 232,7 miliardi di corone (quasi 22 miliardi di euro), sostenuti da maggiori vendite a prezzo pieno e da un aumento delle quote di mercato.

Le vendite online, in particolare, hanno realizzato un +24% nell'anno fiscale (+18% a cambi costanti).



I profitti lordi sono passati da 111 a 122 miliardi di corone e l’utile si è attestato a 13,4 miliardi (+6%). Il board proporrà in assemblea un dividendo invariato di 9,75 corone per azione.

Intanto il nuovo esercizio è cominciato in accelerazione: tra il primo dicembre 2019 e il 28 gennaio 2020 il giro d’affari senza l’effetto cambi risulta in aumento del 5% rispetto a 12 mesi prima.

Nel 2020 è in programma l’apertura di 200 negozi in mercati in accelerazione, a fronte di 175 chiusure, soprattutto nelle aree consolidate. Tra le nuove tappe c’è Panama, dove aprirà uno store H&M con un nuovo partner per il Centro America. Online sono previsti l’esordio in Australia e l’approdo in Corea con ssg.com.



Poco dopo le 16 le azioni H&M registrano un rialzo dell'8,75% alla Borsa di Stoccolma e passano di mano a 206,25 corone per azione.