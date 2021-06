Si apre un nuovo capitolo per Nara Camicie, marchio di proprietà di Passaggio Obbligato, che fa capo alle famiglie Annaratone e Gaggino, oltre che allo stilista Mario Pellegrino.

Il brand entra infatti nelle fila del Gruppo Fenicia, a capo della label Camicissima. Il take-over voluto dai due fondatori Sergio e Fabio Candido, rispettivamente amministratore delegato e presidente, è nato dall’idea - coltivata sin dalla fondazione di Camicissima, nel 2004 - di dar vita ad una holding di brand leader nel segmento camiceria uomo e donna, in Italia e all’estero.

Il progetto contribuirà a consolidare il posizionamento nel settore della moda B2c di Fenicia, azienda che conta su un fatturato di 53 milioni di euro nel 2019, in crescita sull’anno precedente dell’8% e con un ebitda del 13%.

Per la neo acquisita Nara Camicie, fondata nel 1984 dall’imprenditore milanese Walter Annaratone e attiva da oltre 30 anni nella produzione e distribuzione di camiceria femminile, il nuovo corso prenderà il via con un restyling e una mirata strategia di espansione: l’offerta, come spiega Fabio Candido, sarà incentrata su «una linea lifestyle, capi di elevata qualità sartoriale, trendy e contemporanei, con l’obiettivo di soddisfare una quota di mercato più ampia e di aprire le porte anche a una clientela più giovane».

Importanti investimenti saranno fatti anche sul fronte commerciale: prevista una serie di opening di «innovativi flagship store», con un focus sui mercati internazionali e non ancora esplorati dal brand come Medio Oriente, Est Europa ed Africa, che andranno a incrementare il network di circa 180 negozi Nara Camicie presenti per lo più in Italia, in alcuni Paesi europei e in Giappone.



«Russia e Cina - precisa l'imprenditore - rappresenteranno i primi Paesi esteri dove focalizzeremo la nostra attenzione».



Il concept store che contraddistinguerà le nuove door Nara Camicie si allineerà al lancio del rinnovato stile degli store Camicissima (Linate), con il plus di un touch interattivo e tecnologico.



Attualmente Camicissima è presente in Italia e all’estero, con una copertura di 31 Paesi per un totale di 350 negozi, tra cui 91 store diretti e 30 in franchising sul territorio italiano, 180 shop in Cina e altri 49 punti vendita nel resto del mondo.

«La trattativa per l’acquisizione – aggiunge Fabio Candido - è stata avviata nella primavera 2020, in piena pandemia, e siamo lieti di poter annunciare l’ottimo risultato di questo progetto in un periodo di ripresa e di fiducia nel futuro».

Per Fenicia sono intervenuti, Equita K Finance e Translink Corporate Finance come advisor finanziari, lo studio Gop per la parte legale e PwC per la due diligence e la parte fiscale. Passaggio Obbligato e i venditori sono stati assistiti da Andersen in tutte le fasi del processo di vendita, sia come advisor finanziario, che per gli aspetti fiscali, contrattuali e giuslavoristici (nella foto, Fabio e Sergio Candido).