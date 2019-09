Non una semplice coincidenza, ma l’inizio di un nuovo percorso. Per DROMe, che nel 2019 compie 10 anni, la scelta di sfilare a Milano Moda Donna anziché a Parigi è parte integrante di una strategia che mette sempre più al centro la capitale italiana della moda.



Lo show dedicato alla S/S 2020, fissato per il 22 settembre, non è che l’inizio. A partire dalla F/W 2020, il marchio di proprietà della Factory srl, presente in oltre 300 multimarca nel mondo e con Italia, Est Europa e Asia come mercati di riferimento, aprirà a Milano una nuova sede commerciale. Come ha raccontato a Fashion Marianna Rosati, direttore creativo di DROMe.



«Il brand compie 10 anni di vita - precisa - e vogliamo segnare questo landmark con scelte importanti, tra cui il ritorno in Italia, nostra culla. Abbiamo scelto di sfilare a Milano anche perché stiamo spostando qui tutto il nostro centro. Apriremo a breve proprio in questa città una showroom direzionale, che avrà anche gli uffici di tutto il nuovo team commerciale e sarà unica sede per DROMe e DRM, il nostro progetto uomo. Sarà operativa a partire dalla prossima F/W 2020».



Poche le anticipazioni sulla collezione che dopodomani sfilerà alle 9,30 in via Olona. «Un inno alla sofisticatezza e all’eleganza rilassata e pungente, dettata da nuance cromatiche ed abbinamenti delicati e cald», racconta Rosati, aggiungendo che, anche se il core busienss resta la pelle, non mancheranno tessuti e maglieria, «un ambito che è nostra intenzione sviluppare e ampliare nel prossimo futuro».



Il testo integrale dell'intervista è pubblicato su Fashion, datato 17 settembre 2019 e dedicato a Milano Moda Donna, al White e agli altri saloni del womenswear in città (Super e TheOneMilano), con un focus sulle collezioni Spring-Summer 2020.

