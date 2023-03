A breve distanza dall’annuncio di tagli all’organico, Zalando pubblica i risultati dell’esercizio fiscale 2022 con ricavi quasi stabili (da 10,35 a 10,34 miliardi, -0,1%), mentre l’utile netto è crollato da 234,5 a 16,8 milioni.



Nei 12 mesi il gmv del fashion e-commerce tedesco è progredito del 3,2% a 14,8 miliardi, nella parte bassa del range di crescita previsto dal management (3%-7%). L’ebit rettificato è diminuito da 468,4 a 184,6 milioni e il margine relativo è passato dal 4,5% all’1,8%.



Tuttavia dalla società di Berlino sottolineano che il numero di clienti attivi è aumentato del 6% a 51,2 milioni e il programma fedeltà Zalando Plus ha più che raddoppiato i suoi iscritti a oltre 2 milioni, rispetto all’anno prima. Il numero di ordini annuale è passato da 252,2 a 261,1 milioni e il carrello medio è rimasto pressoché invariato (56,70 euro, dai precedenti 56,80 euro).



Per il nuovo fiscal year i vertici prevedono un incremento del gmv in un ampio range, tra l’1% e il 7%, mentre i ricavi sono ipotizzati fra il -1% e il 4%. L’ebit rettificato dovrebbe recuperare per risultare nell’intervallo 280-350 milioni. Quanto ai margini, le aspettative sono che dovrebbero avvicinarsi alla fascia più alta dell’obiettivo per il 2025, fra il 3% e il 6%. Nel lungo termine il target è un margine a due cifre.



Nel rendere noti i risultati annuali l’e-tailer ha parlato della semplificazione dell’organizzazione,che comporta la riduzione di «diverse centinaia di posizioni in molti team di Zalando».



Per ottenere e mantenere l’attenzione dei clienti, Zalando sta migliorando l’assortimento e con l’acquisizione di Highsnobiety punta a mettere in evidenza la moda attraverso lo storytelling.



Per quanto riguarda l'Italia, su zalando.it ha recentemente debuttato una pagina di marchi italiani, mentre è stata lanciata con la cantante Ariete la nuova campagna di comunicazione Le case sono il nostro palco. Inoltre a breve sarà lanciato con Ice un progetto di internalizzazione a supporto delle Pmi del made in Italy.



«C'è un grande potenziale di crescita all'interno della nostra attuale base di clienti - commenta il co-ceo David Schneider -. Inoltre ci sono ulteriori opportunità per quanto riguarda l’aumento della penetrazione nei nostri mercati, dove ci aspetta un enorme potenziale».



«Il nostro obiettivo a lungo termine rimane invariato - dichiara l’altro co-ceo Robert Gentz -. Siamo fiduciosi di poter tornare a una crescita a due cifre del gmv nel medio termine, portando avanti la nostra visione e la nostra strategia e arrivando a coprire il 10% del mercato europeo della moda da 450 miliardi di euro».



Parole che oggi non sembrano convincere gli investitori. Intorno alle 17 alla Borsa di Francoforte le azioni Zalando passano di mano a 37,35 euro per azione, in calo del 4,55% rispetto alla chiusura di ieri. A questo prezzo l’azienda delle vendite online vale in Borsa 9,85 miliardi.

e.f.