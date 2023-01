Un polo votato all’innovazione tecnologica e un centro multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolare: il Gruppo Ovs ha presentato un progetto che mira alla Puglia, dove nascerà entro tre anni un nuovo impianto di eccellenza. Previsti un investimento di 19 milioni di euro di risorse dedicati al digital e altri 14 per lo sviluppo di sistemi innovativi a sostegno della crescita del gruppo.

Grazie all’iniziativa, si prevede che a regime saranno assunte in totale 125 persone, tra cui laureati con competenze nel mondo del digitale, dell’intelligenza artificiale e della cyber security e figure specializzate dedicate alla rilavorazione dei capi e delle attività nel centro multifunzione.

In questo polo il gruppo concentrerà la maggior parte delle sue iniziative per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto digitale, mentre in parallelo sorgerà un impianto innovativo destinato ai temi che riguardano il riutilizzo dei capi in chiave di economia circolare.

Come spiega una nota, l’iniziativa è stata realizzata grazie al Contratto di Programma della Regione Puglia, mirato alle grandi imprese, che consente all’azienda di aumentare la portata degli investimenti e nel contempo di elevare il tasso di innovazione dei progetti, grazie alla collaborazione con i distretti tecnologici presenti sul territorio. Inoltre, charisce il comunicato, valorizza le sinergie tra aziende innovative e territorio anche grazie all’utilizzo dei fondi europei destinati a supportare parte degli investimenti complessivi.

«Abbiamo scelto di investire in questa regione - spiega Stefano Beraldo, amministratore delegato del Gruppo Ovs -per la presenza di un ecosistema di poli industriali e imprese con specializzazioni rilevanti, che riguardano il settore dell’abbigliamento-moda. La partnership con il Politecnico di Bari ci offre inoltre l’opportunità di valorizzare le competenze del territorio».

«Sono certo – ha concluso - che questa iniziativa sarà in grado di generare un impatto positivo, sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello sociale, e consentirà di creare ulteriori opportunità di crescita anche in futuro».

«La Puglia è una terra in piena fase di sviluppo, capace di offrire opportunità di lavoro per i giovani e concrete prospettive di crescita professionale – spiega Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia –. Se grandi imprese come Ovs scelgono di investire qui è anche grazie alle misure di supporto che mettiamo in campo come Regione Puglia e alla sinergia con i Comuni, Università, Politecnico e centri di ricerca».