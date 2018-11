Timex Group Luxury Division ha siglato un accordo di licenza globale con Teslar per il design, lo sviluppo e la distribuzione di orologi e wearable con questo marchio.



La tecnologia Teslar nasce dall'esigenza di proteggere le persone dai pericoli associati ai campi elettromagnetici artificiali. È la risultante di oltre 30 anni di studi condotti da ricercatori esperti in varie discipline, il cui lavoro ha dato origine a una linea di nanotecnologie e prodotti a frequenza scalare, in grado di fare da schermo nei confronti degli influssi nocivi dei dispositivi che ci circondano.



Con quartier generale negli Stati Uniti, Teslar è scaturita dalla sinergia tra l'esperto di orologi Enrico Margaritelli, partner e ceo, e Ilonka Harezi, proprietaria dell'azienda hi-tech Elf Cocoon, che ha realizzato la tecnologia Teslar Elf.



Obiettivo, unire dna orologiero e scienza per forgiare prodotti all'avanguardia, ora anche con il brand Teslar: una prospettiva che grazie all'intesa con Timex Group Luxury Division diventa realtà.



La società con sede in Svizzera distribuisce orologi a marchio Versace, Salvatore Ferragamo e Versus Versace in oltre 65 Paesi nel mondo, attraverso una rete capillare di retailer specializzati, boutique monomarca e department store, nonché su selezionate piattaforme e-commerce.



Ora è pronta insieme a Teslar a esplorare nuovi orizzonti. «Ricerca e innovazione fanno parte del nostro dna - commenta Paolo Marai, presidente e ceo di Timex Group Luxury Division -. Teslar incarna perfettamente questa inclinazione».



«Siamo pionieri in un nuovo campo di rivitalizzazione energetica - aggiunge Enrico Margaritelli di Teslar - in quanto stiamo dando una forma inedita all'industria del benessere ed esercitando un impatto positivo sulle vite di tutti coloro che utilizzano la nostra tecnologia. Timex Group Luxury Division è il partner giusto per realizzare questa grande missione».





a.b.