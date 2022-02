e.f.

Il marketplace britannico, fondato e guidato da(nella foto), chiude l’esercizio 2021 registrando un record a livello di gross merchandise value (gmv): 4,2 miliardi di dollari, in aumento del 33% rispetto al 2020 e del 98% rispetto al 2019.I ricavi della società che tra i business include l’insegna inglese del lusso(marketplace di sneaker e streetwear) e(tra i marchi), sono aumentati del 35% a 2,3 miliardi di dollari, grazie anche al +23% messo a segno nell’ultimo trimestre (666 milioni il fatturato del periodo).L’ebitda rettificato (che esclude le voci considerate non indicative delle perfomance operative “core”) del quarter ha totalizzato 36 milioni di dollari: un dato più che triplicato rispetto all’analogo trimestre del 2020. Su base annuale il margine operativo lordo rettificato di Farfetch è risultato positivo per la prima volta nella sua storia: 1,6 milioni di dollari, dal precedente rosso di 47,4 milioni. Positivo, seppure molto ridotto, anche l’ebitda margin annuale che passa dal -3,2% allo 0,1%.L’utile per azione nel quarto trimestre è stato di 0,3 dollari, dalla perdita di 6,5 dollari dello stesso periodo del 2020. L’utile per azione annuale è passato da -9,7 a 4 dollari.Nella seduta di ieri il mercato ha premiato questi numeri: alla Borsa di New York Farfetch ha registrato un rialzo del 5% a 15 dollari per azione, che valorizzano la società 5,57 miliardi di dollari.Per quest’anno Farfetch prevede una crescita del gmv relativo al marketplace tra il 285 e il 32%. L’ebta margin adjusted dovrebbe risultare fra l’1% e il 2%.Il nuovo esercizio è partito con l’acquisizione, questo mese, del retailer di vendite onlineper 44,4 milioni di dollari e con l’annuncio che New Guards Group ha siglato un accordo commerciale conper i diritti distributivi diin alcuni Paesi europei. In base all’intesa il gruppo si è impegnato a un minimo di royalty di circa 374 milioni di dollari, negli 11 anni di vita dell’accordo.