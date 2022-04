Primo trimestre positivo per Puma, che come sottolinea il ceo Bjørn Gulden ha iniziato il 2022 con il piede giusto, «nonostante ostacoli e incertezze». «Tutte le divisioni hanno registrato una crescita - puntualizza - che è stata particolarmente alta in categorie come il Running, il Football, il Basket e il Golf». Il Footwear è avanzato del 18,2%, l’Apparel del 16% e gli Accessori del 32,2%.



In complesso, i ricavi si sono portati a 1,91 miliardi di euro (+19,7%) con un balzo del 44,1% nelle Americhe, dove le vendite si sono attestate a 815,9 milioni. Anche l’Europa non ha deluso le aspettative, sfiorando i 709 milioni (+25,5%).



In controtendenza l’Asia Pacifico, dove il fatturato è sceso del 17%, fermandosi a 387,4 milioni, complici le restrizioni anti-Covid e il boicottaggio dei prodotti fatti in Occidente nella Cina mainland.



Tra i canali distributivi il wholesale ha messo a segno un +23,3%, a 1,52 miliardi, e il retail, il cui valore si aggira sui 384 milioni, un +7,1%.



L’ebit, pari a 196 milioni di euro, ha battuto le attese degli analisti, che si aspettavano circa 182 milioni, progredendo del 27%. Quanto all’utile netto, è passato da 109 a 121 milioni (+11,2%).



Al contrario, il margine lordo è arretrato di 130 punti base, riducendosi al 47,2%, in seguito a condizioni geografiche sfavorevoli e spese di trasporto più elevate. In crescita del 18,6%, a 712,8 milioni, le spese operative, legate al marketing, a costi relativi ai magazzini e a investimenti sui punti vendita.



Gulden non nasconde le preoccupazioni sul fiscal year: «Troppe incognite - commenta -. Dalla guerra in Ucraina ai problemi logistici, fino alle pressioni inflazionistiche. Dobbiamo essere molto flessibili e pronti ad affrontare le sfide nel breve e nel medio termine». Non cambia, dunque, l’outlook sull’anno rispetto a quanto annunciato a inizio 2022: l’obiettivo è un +10% di turnover, con un ebit compreso tra 600 e 700 milioni di euro.



Nella foto, la seconda generazione della sneaker Ferrari Ion F: frutto dell’intesa tra Puma e l’azienda di Maranello, comprende due capsule, la Ion F Pool e la Ion F Sunset. Le calzature sono disponibili su puma.com, store.ferrari.com e in selezionati negozi Puma.

a.b.