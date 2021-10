Secondo quanto riportano dalla stampa americana, la divisione e-commerce di Saks Fifth Avenue starebbe lavorando a un'Ipo, prevista a Wall Street nella prima parte del 2022.

A inizio 2021, la storica catena di grandi magazzini statunitensi (controllata dal gruppo canadese Hudson's Bay Company) aveva separato l'attività di e-commerce da quella legata alle vendite retail. La creazione dello spin-off digital era avvenuta in seguito all'investimento nella catena di grandi magazzini del fondo di private equity Insight Partners.

Questo accordo aveva valutato il business online in 2 miliardi di dollari, ma secondo i media Usa in sede di Ipo l'obiettivo sarebbe triplicato e la valutazione target in vista della quotazione sarebbe salita appunto a quota 6 miliardi.

La strada di dividere il business e-commerce dall'attività di vendita retail tradizionale potrebbe diventare una strategia ricorrente per i grandi department store americani: secondo rumors infatti anche Macy's potrebbe seguire l'esempio di Saks e raggiungere una valutazione ancora più alta: 14 miliardi.