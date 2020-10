A cura della redazione

Produrre in tempo e rispettare le consegne: sfide complicate in tempi di Coronavirus, al punto che fa notizia che, azienda specializzata da oltre 40 anni nella produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma per gli under 14, sia riuscita a portare a termine la realizzazione delle collezioni FW20 e a garantire consegne puntuali.«A dispetto delle numerose problematiche sorte a causa delle difficoltà nel reperire le materie prime, dovute alle parziali chiusure della filiera - si legge in un comunicato - siamo stati in grado di gestire le prime spedizioni delle collezioni autunno-inverno già alla fine di giugno, in linea con le normali previsioni».Nel mese di agosto è stata raggiunta la maggior parte dei clienti nazionali ed internazionali e nei primi giorni di settembre sono state espletate tutte le consegne.«Nonostante le difficoltà di sell out riscontrate in questi mesi - prosegue la nota - i clienti hanno apprezzato gli sforzi compiuti e mirati al raggiungimento degli obiettivi, attivandosi con richieste di riassortimento».Per quanto riguarda le collezioni SS21, la realtà pugliese è riuscita a realizzare in tempo tutti i campionari, così da rispettare i momenti canonici di presentazione delle nuove collezioni e avviare la campagna vendite già dallo scorso giugno.Ora l’azienda è al lavoro per garantire le consegne di tutte le collezioni in portafoglio a partire dal prossimo dicembre. «Siamo molto soddisfatti di essere stati in grado di garantire, in un momento di indubbia difficoltà ed incertezza, questo livello di servizio - commenta, direttore commerciale di Gimel -. Ciò è stato possibile grazie al lavoro di squadra svolto in questi mesi, premiando sia noi che le realtà che hanno collaborato con noi».Fra i brand che nel tempo hanno scelto di affidare a Gimel le proprie linee dedicate ai più piccoli spiccano(nella foto),