Un trimestre difficile per Gap Inc. Il gruppo statunitense da 16 miliardi di euro di fatturato, cui fanno capo i marchi Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta, ha riportato forti perdite e vendite in calo nell'ultimo quarter che si è chiuso il 28 gennaio. Intanto si registrano fuoriuscite di manager, mentre sembra vicina la nomina di un nuovo ceo.

Nei tre mesi il gruppo Gap ha perso 273 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 16 milioni nell’analogo quarter di un anno fa. Le vendite nette hanno raggiunto i 4,24 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto allo scorso anno, e in linea con le aspettative dell’azienda di un calo single digit.



Su base comparabile le vendite nel quarter sono calate del 5%, con il business in store in discesa del 3% e quello online, pari al 41% del giro di affari, che ha ceduto il 10%.

In diminuzione anche le vendite nette nell’intero fiscal year 2022, a quota 15,6 miliardi di dollari rispetto ai 16,7 miliardi di dollari nel 2021, con una perdita perdita netta di 202 milioni di dollari, a fronte di un guadagno di 256 milioni di dollari nel precedente bilancio.

L’azienda riporta numerose uscite dal management: si tratta del chief growth officer Asheesh Saksena e di Mary Beth Laughton, presidente e a.d. di Athleta. Inoltre Sheila Peters, chief people officer, lascerà il gruppo alla fine dell'anno.

«Per affrontare l'anno fiscale 2023 in una posizione più competitiva, abbiamo intrapreso un'azione rapida ed efficace per eliminare le scorte in eccesso, migliorare l'equilibrio dell'assortimento, in particolare per la label Old Navy, e per ottimizzare in modo significativo la nostra struttura dei costi, con un risparmio annuo di 550 milioni di dollari identificato fino a oggi», ha spiegato Bob Martin, presidente esecutivo di Gap Inc. e ceo ad interim.

Martin ha inoltre rassicurato circa l’arrivo del nuovo ceo, che sarebbe imminente, dopo l’uscita lo scorso luglio di Sonia Syngal.

Analizzando i singoli marchi, nel quarto trimestre le vendite nette di Old Navy, pari a 2,2 miliardi di dollari, sono diminuite del 6% rispetto allo scorso anno, mentre quelle comparabili sono scese del 7%.

Nei tre mesi la divisione Gap ha registrato un fatturato netto di 1,1 miliardi di dollari, con una contrazione del 9%, mentre a parità di perimetro la flessione è stata del 4%. In particolare la chiusura di Yeezy Gap ha avuto un impatto negativo di circa 2 punti percentuali sulla crescita in Nord America.

Nel quarter Banana Republic ha riportato un turnover netto di 578 milioni di dollari, in calo del 6% e vendite comparabili in flessione del 3%.

In diminuzione dell’1% il giro di affari netto di Athleta, a quota 436 milioni di dollari, mentre a parità di perimetro ha lasciato sul campo il 5%.

Gli ultimi mesi sono stati densi di criticità per il gruppo. A luglio è stata liquidata la ceo Sonia Syngal, a settembre c’è stata la separazione da Kanye West, che assicurava una proficua collaborazione con la linea Gap Yeezy. Nello stesso mese, il gruppo ha tagliato circa 500 posti di lavoro, principalmente nei suoi uffici aziendali. Nel terzo trimestre dello scorso anno, Gap Inc. ha annunciato un risparmio annualizzato di 250 milioni di dollari. Negli ultimi sei mesi, l'azienda ha risparmiato 550 milioni di dollari.

Per i prossimi mesi il gruppo sta lavorando per ottimizzare le spese legate al marketing e razionalizzare gli investimenti tecnologici. Grazie all’apporto di consulenti esterni si punta a ottimizzare e semplificare la struttura operativa, per guidare la redditività e il flusso di cassa a lungo termine, ha puntualizzato l’azienda.

La società stima che le vendite nette del primo trimestre potrebbero diminuire a un tasso mid-single digit, rispetto ai 3,5 miliardi di dollari dello scorso anno, che includevano circa 60 milioni di dollari di vendite legate a Gap China, ceduta il 31 gennaio a Baozun.

Il gruppo prevede che il giro di affari netto dell'anno fiscale 2023 potrebbe diminuire a un tasso low-to mid-single, rispetto ai 15,6 miliardi di dollari del 2022, che includevano circa 300 milioni di dollari di vendite per Gap China.