Tre anni di tempo e 10 milioni di euro di investimenti. Questi i punti sostanziali del piano di Innovatek per salvare la Safilo di Longarone, presentato ieri (11 luglio) a Mestre davanti alle parti sociali dall’imprenditore Carlo Fulchir, già protagonista del salvataggio dello stabilimento Safilo di Martignacco, in provincia di Udine.



Il progetto prevede il progressivo riassorbimento del personale (208 lavoratori) nell'arco dei 36 mesi previsti dal piano - 80 il primo anno, 140 il secondo, fino ad arrivare a 210 alla fine del terzo - e conta su di una dotazione finanziaria iniziale di 6 miliardi euro per Innovatek, lo strumento societario che permetterà l'attuazione del rilancio.



Le business unit attive nello stabilimento saranno quattro: le prime due opereranno, conto terzi, in specifici segmenti della lavorazione delle montature. La terza, grazie a un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro, prevede la progettazione e realizzazione, in partnership con una società terza, di lenti oftalmiche, mentre la quarta si focalizzerà sugli occhiali prenotati per farmacie e ottici.



Contemporaneamente proseguono le trattative con Thélios, divisione eyewear del colosso del lusso Lvmh, che si è detta disposta ad assumere 250 addetti dello stabilimento di Longarone su 458.

a.t.