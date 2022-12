Attraverso l’acquisizione della maggioranza di Rekord (azienda con 700 dipendenti e tre stabilimenti nel distretto di Alba Iulia in Romania, sviluppati su una superficie totale di quasi 20mila metri quadri) la famiglia Foglio/Congiu - a capo di Mgm, gruppo con quartier generale a Cavasagra di Vedelago in provincia di Treviso - punta a costituire il polo produttivo numero uno in Europa nel segmento delle calzature tecniche outdoor, con un fatturato aggregato pro-forma di circa 90 milioni di euro nel 2022, in forte crescita rispetto al 2021.



Il deal è stato realizzato tramite un aumento di capitale eseguito dai Foglio/Congiu insieme a Clessidra Capital Credit e ai co-investitori Sip, Smart Capital e Brixia Finanziaria, contestualmente all’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto dalla stessa Clessidra Capital Credit e da Banca Ifis, Anthilia Capital Partners e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Advisor finanziario la Banca Profilo.



La storia di Mgm inizia nel 1982, realizzando scarpe sportive per i grandi brand internazionali. L’azienda viene rilevata nel 1996 dalla famiglia Foglio/Congiu, attiva nel segmento delle scarpe tecniche per l’outdoor da quattro generazioni a partire dal 1911, anno di fondazione del Calzaturificio Brixia.



Nel 1999 i Foglio/Congiu perfezionano un accordo di licenza mondiale del marchio Fila per la produzione e commercializzazione dei pattini da linea e da ghiaccio Fila Skates. Inoltre tra il 2002 e il 2012 rilevano alcuni brand nel comparto calzature per la montagna e l’outdoor. Nel 2016 il 100% del pacchetto azionario di Mgm passa nell’orbita della famiglia.



Quanto a Rekord, è stata creata nel 1994 da Alcide Giacometti, che riveste il ruolo di presidente. Un comunicato sottolinea che «si tratta del principale produttore europeo di scarpe tecniche per l’outdoor, punto di riferimento per i maggiori operatori internazionali del settore».



«Con questo deal - sottolinea Marco Foglio, a.d. del Gruppo Mgm - vogliamo portare il know how all’avanguardia di quattro generazioni di imprenditoria calzaturieri al servizio della realtà produttiva Rekord, con un approccio proattivo e avanguardistico».



Obiettivo dei Foglio/Congiu è «rafforzare il servizio offerto dalla realtà produttiva all’attuale clientela, ma anche rappresentare una vantaggiosa opportunità di crescita e ottimizzazione degli sviluppi e della produzione per nuovi potenziali partner commerciali, che vorranno affidarsi al nostro gruppo».



«Con questa operazione - precisa Alcide Giacometti di Rekord - abbiamo scelto la strada del potenziamento finanziario e tecnologico, per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi, dando respiro a ulteriori progetti e all’ampliamento dei clienti».



Mario Fera, a.d. di Clessidra Capital Credit Sgr, parla di «un ambizioso progetto industriale, che abbiamo scelto di sostenere in qualità di azionisti e finanziatori. Questo deal rappresenta il secondo investimento del fondo Clessidra Private Debt, attraverso il quale ci proponiamo come partner capace di garantire soluzioni flessibili per supportare progetti industriali di crescita sostenibile».

