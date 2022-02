a.b.

Dati preliminari di bilancio positivi per il, che archivia il 2021 con ricavi per 2,5 miliardi di euro (+29,1% a cambi correnti e +30,5% a cambi costanti), rispetto ai precedenti 1,9 miliardi. La crescita sul 2019 è pari al +3,9%, anche grazie alla performance delle vendite online. L'ebitda si è portato da 531 a 760 milioni.L'anno da poco concluso è stato scandito da investimenti per oltre 160 milioni di euro, «sia sul fronte commerciale, potenziando e rinnovando il canale retail e integrandolo sempre più con l'e-commerce - spiega, presidente del Gruppo Calzedonia - sia sul fronte logistico e produttivo, puntando a tecnologie all'avanguarda per rendere sempre più innovativi i nostri stabilimenti».«Oggi siamo presenti in 55 Paesi - continua - e il gruppo intende perseguire una politica di consolidamento nei principali mercati europei. In parallelo, non si fermano le aperture negli Usa».Veronesi tira le somme sui singoli marchi: da, per i quali è in corso un piano di ammodernamento e riqualificazione dei negozi, ache continuerà il proprio sviluppo nel 2022, fino a. Quest'ultimo, specializzato nella maglieria in cashmere di alta qualità, «ha riportato eccellenti risultati nelle vendite e mira a potenziare la propria presenza in Italia e all'estero».Le label più penalizzate dalla pandemia,(il progetto dell'azienda focalizzato su food & beverage), si stanno rimettendo in carreggiata. In particolare, Signorvino ha inaugurato sei spazi nel 2021.La sostenibilità, tema di grande attualità, è al centro anche delle strategie di Calzedonia: un comunicato ricorda che il gruppo è membro del, coalizione che raggruppa i player di moda e tessile impegnati per garantire al pianeta un futuro più sostenibile, e considera il welfare aziendale una priorità.Nella foto, un'immagine tratta dall'account Instagram di Calzedonia