Arriva al capolinea l’avventura di Christopher Kane con il brand che porta il suo nome. Il consiglio di amministrazione di Christopher Kane Ltd. avrebbe recentemente deciso di nominare il consulente specializzato in casi di insolvenza Fts Recovery come amministratore per liquidare le operazioni.

È quanto si legge su wwd.com.

«Questa difficile decisione è stata presa per dare all'azienda il tempo sufficiente di attuare un piano di salvataggio», avrebbero affermato i titolari della società.

«Le principali parti interessate sono state informate. Seguirà ora un periodo di attività di marketing accelerato, al fine di individuare potenziali interessati a rifinanziare il debito della società o, in alternativa, individuare un acquirente per il business e gli asset», avrebbero aggiunto.

Christopher Kane ha fondato la sua azienda 17 anni fa ed è stato uno dei nomi di spicco nel calendario della London Fashion Week.

Il designer ha collaborato in passato con Donatella Versace e ha esplorato temi come la scienza, lo spazio e l'anatomia umana per le sue collezioni.

Nel 2013 Kering aveva acquisito il controllo della label, per poi rivenderla allo stilista 2018, dopo una separazione amichevole. Un anno dopo, Kane ha lanciato una seconda linea, chiamata More Joy, dedicata alla vita quotidiana, con un’offerta di magliette, felpe con cappuccio, costumi da bagno, ciabatte, occhiali e accessori per la casa come tazze, sottobicchieri, bottiglie d'acqua e tappetini per lo yoga.

Accanto a More Joy, Kane ha continuato a disegnare la linea prêt-à-porter anche se, come molti stilisti londinesi, ha ridotto la produzione a due collezioni l'anno e chiuso il negozio di Mount Street.