Chiara Ferragni ha acquisito il pieno controllo di Tbs Crew S.r.l., la società che gestisce il magazine online e le attività di The Blonde Salad, rilevando il 45% delle quote che erano in mano alla Esuriens S.r.l., appartenente alle famiglie Morgese e Barindelli.



I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati resi noti, ma ora l'imprenditrice digitale ha il pieno controllo della realtà fondata nel 2009, che opera anche come agenzia di talenti e consulente di marketing digitale e di cui è presidente e amministratore delegato dal 2017.



Resta tutto invariato invece sul fronte azionario per quanto riguarda l'altra società di cui Ferragni è presidente e ceo, ossia Fenice, precedentemente chiamata Serendipity, che gestisce la sua linea omonima di abbigliamento e accessori.



L'imprenditore pugliese Pasquale Morgese resta socio di minoranza, con una quota pari al 27,5% dell’azienda.

an.bi.