Riorganizzazione societaria in casa De Rigo. A conclusione di un lungo percorso di negoziazione, Roberto e Giorgio De Rigo hanno ceduto il proprio 50% della De Rigo Holding, acquistato dalla stessa società.

A seguito dell’operazione Ennio De Rigo e la signora Emiliana De Meio rimangono così azionisti unici della società e del gruppo di occhialeria a cui fanno capo i marchi

Roberto e Giorgio De Rigo sono i figli di Walter De Rigo, che insieme al fratello Ennio ha dato vita a un gruppo attivo nei settori dell’occhialeria (Police, Lozza, Sting), della refrigerazione e immobiliare attraverso diverse società

L’operazione è stata finanziata in parte con risorse proprie della De Rigo Holding e in parte con il dividendo della De Rigo spa. «È stato un passaggio gestito con grande serenità insieme a tutte le parti coinvolte - sottolinea il presidente Ennio De Rigo -, poiché l’obiettivo comune era per tutti valorizzare al meglio una straordinaria avventura iniziata più di mezzo secolo fa».



«Io e mia moglie Emiliana - prosegue l'imprenditore veneto - siamo onorati di poter continuare a guidare il Gruppo in qualità di azionisti unici. Il nostro desiderio è proseguire con rinnovato impegno ed entusiasmo nello sviluppo delle diverse aree di business delle nostre aziende».