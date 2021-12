Il musicista-produttore-imprenditore, aka, si prepara a rilanciare il marchio di streetwear, che ha appena acquistato all’asta per 7,55 milioni di dollari.

Diddy aveva fondato il brand nel 1998 per poi rivendere il 90% delle quote nel 2016, quando fatturava, secondo stime, 450 milioni di dollari. Ad acquistarlo era stata Global Brands Group Holding, una holding company in fallimento specializzata nelle linee di abbigliamento delle celebrity, che in maggio ha messo all’asta, tra gli altri, gli asset di Sean John.

A Forbes Combs ha dichiarato: «Ho lanciato Sean John nel 1998 con l'obiettivo di costruire un marchio premium che infrangesse la tradizione e introducesse l'hip-hop nell'alta moda su scala globale. Vedendo come lo streetwear si è evoluto, per riscrivere le regole della moda e influenzare la cultura in tutte le categorie, sono pronto a rivendicare la proprietà del marchio, creare un team di designer visionari e partner globali per scrivere il prossimo capitolo dell'eredità di Sean John».

Il salvataggio di Sean John non sembra un investimento particolarmente oneroso per l’artista americano, vincitore di numerosi Grammy. In base alle stime di Celebrity Net Worth-CNW la ricchezza di Diddy sfiora il miliardo di dollari. Inoltre il cantante hip-hop risulta 37esimo nella lista di Forbes sulle celebrity più pagate del 2020, grazie soprattutto ai suoi investimenti nei liquori, che includono la partnership con la vodka Ciroc e la proprietà della tequila DeLeón.

e.f.

In realtà si tratta di una celebrità tuttofare. Negli anni Novanta ha fondato la, un'etichetta discografica statunitense che si occupa principalmente di produzioni East Coast hip-hop e di rhythm and blues. È stato anche un attore in vari film tra cui “Draft Day”, con protagonistaHa la maggioranza della media companye della holdinga cui fa capo l’omonimo marchio di acque speciali, formulate per chi ha uno stile di vita active. Nel suo patrimonio figurano inoltre una serie di proprietà immobiliari, specie in California e Florida.