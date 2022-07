Ricavi vicini ai 10 milioni di euro nel primo semestre del 2022 per Barbuti, brand di abbigliamento maschile lanciato nel 2020 da Giuseppe Menniti, ex manager di Harmont & Blaine e membro della famiglia azionista del brand.

Nel secondo trimestre 2022 i ricavi sono stati pari a 5,5 milioni (+152% rispetto allo stesso periodo), mentre nel periodo gennaio-giugno hanno raggiunto gli stessi livelli del 2021, che però era stato fortemente impattato dalle chiusure per la pandemia.

L'azienda, basata a Salerno, stima di chiudere il 2022 con ricavi tra i 20 e i 25 milioni a fronte dei 10 circa dell'intero 2021, che aveva portato a un margine ebitda sui ricavi intorno al 15%. Barbuti, che attualmente ha una rete di 20 negozi monomarca in tutta Italia, ha in programma una serie di aperture nel prossimo biennio. Si comincia dallo sbarco nel Quadrilatero della moda milanese entro la fine dell'anno con un flagship store che si aggiungerà ai quattro punti vendita già attivi a Milano e in Lombardia (Orio al Serio, Brescia, Milano Fiori e).

Non solo aperture retail in vista per il brand il cui simbolo è un ippocampo: nel mese di settembre, infatti, è in programma il lancio dell’e-commerce, il canale di vendita online per tutti i prodotti Barbuti, ma anche una piattaforma di riferimento per la propria community.

Nella foto, Giuseppe Menniti, ceo di Barbuti