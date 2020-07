A cura della redazione

I settori dell'abbigliamento, degli accessori, dell'arredo e del design sono stati messi a dura prova più di altri dall'emergenza sanitaria, in Italia come anche in uno dei principali Paesi di riferimento per il made in Italy, la Germania.Due società di Monaco di Baviera,, hanno deciso di attivare uno "sportello telefonico" e un indirizzo e-mail ( account@parade.ws ), dove le aziende italiane che stanno soffrendo di più le ripercussioni della crisi sul mercato tedesco possono prenotare una consulenza gratuita e senza impegno.Gli esperti di Parade e Flotho citano alcuni esempi per inquadrare la situazione: il fatto che a marzohanno annunciato che non avrebbero pagato l'affitto dei negozi fermati causa pandemia e, notizia più recente, la chiusura di un terzo degli store di, una delle più importanti catene di grandi magazzini europee.Per non parlare dei ritardi nella consegna delle merci e dell'annullamento o cancellazione dei contratti. «Bisogna studiare ogni singolo caso - dicono da Parade e Flotho - controllando dati e circostanze, in modo da capire e valutare le conseguenze giuridiche dei diversi comportamenti». Inoltre, conoscere i vari trattati internazionali che regolano i rapporti fra cittadini e imprese di diversi Stati, «con la consapevolezza che il diritto è una disciplina non armonica. Può accadere che il curatore fallimentare tedesco possa arrivare a chiedere il reso dei soldi incassati poco prima dell'insolvenza, se rileva alcune condizioni particolari, e quindi si rischia di perdere alla fine sia la merce fornita che i soldi già incassati».Da non dimenticare poi le realtà che già prima del Covid avevano problemi e ora approfittano della situazione per rescindere o stravolgere i contratti.In sintesi, il mercato tedesco va approcciato oggi più che mai con scienza e metodo, mettendo al bando l'improvvisazione.Parade segue da oltre 15 anni lo sviluppo del made in Italy in Germania nei comparti del lifestyle, mentre Flotho fornisce assistenza legale, supporto normativo e consulenza in ogni ambito legislativo d'impresa, con un focus su moda e arredo.