Nel backstage della sfilata celebrativa dei primi 50 anni di Miniconf a Pitti Bimbo, il presidente e fondatore Giovanni Basagni (nella foto di apertura) riallaccia il filo dei ricordi. «L’aneddoto che mi piace citare - dice - è quello della prima commessa, che ha dato il via alla nostra attività. Si trattava della richiesta di 30mila camicie per bambino a 1.000 lire. Da lì è iniziato tutto e la cosa di cui vado più fiero è aver tagliato questo traguardo, pensando a un futuro con Miniconf tra i primi player specialisti nel segmento bambino».



«La sfida che ci siamo posti, già da qualche anno - prosegue - è garantire continuità alla società, attraverso un processo di managerializzazione ma senza variazioni nell’azionariato». L’attuale organico, con una presenza significativa di manager esterni, ha sostituito il gruppo di persone con una forte componente familiare che ha guidato Miniconf negli ultimi 40 anni.



I vertici si basano oggi su un modello di co-direzione generale, che oltre a Giovanni Basagni vede come figure chiave Leonardo Basagni (che guida la direzione generale Risorse e a cui rispondono le aree Amministrazione, Finanza, HR e IT) e Marco Perin (cui è stata affidata la direzione generale Business e al quale fanno riferimento le aree Commerciale, Marketing, Merchandising e Design e Operation).



In occasione del cinquantesimo sono stati lanciati alcuni progetti speciali, a partire da una limited edition, messa a punto insieme a un gruppo di designer del Polimoda (nella foto sotto) e ispirata alla campagna degli anni Ottanta 6 Camicie per 6 Gemelli.



a.b.

Realizzata nelle taglie sei, otto e dieci anni, la capsule - presentata in anteprima allo show fiorentino - viene pubblicizzata nella piattaforma di crowdfunding dellae l’intero ricavato va a beneficio di uno dei progetti della Fondazione. Si può donare quanto si vuole, ma chi destina a questo progetto 50 euro o più riceve una delle sei camicie a scelta. L’iniziativa viene supportata da una comunicazione sugli accountdi Miniconf, oltre che sulle pagine social diLa realtà di Ortignano Raggiolo (Arezzo) pensa anche al suo territorio e in particolare alla fondazione del, che compie 30 anni. In questo caso l’obiettivo è la realizzazione di un percorso ludico/educativo per bimbi e ragazzini di età compresa fra i sei e gli 11 anni, con la piccola località montana di Moggiona nel comune di Puppi come punto di partenza.Il 10 e 17 giugno, inoltre, le porte di Miniconf si sono aperte al pubblico esterno, mentre è stata attivata un’intesa con ildi Bibbiena, aderente alla), per far entrare in azienda la fotografia.Un’altra data chiave sarà il 22 settembre, quando al, sempre nell’aretino, sarà organizzata una serata sui 50 anni con tutti i collaboratori.Intanto i progetti non si fermano. Come sottolinea Basagni, «il piano industriale per il prossimo triennio è crescere nel retaile nel digitale, mantenendo al contempo la leadership nel wholesale, dove siamo leader e intendiamo focalizzarci sui punti vendita più qualificati in termini di immagine e posizionamento, in modo da aumentare la penetrazione dei nostri brand».Sul fronte retail, in particolare, nella tarda primavera di quest’anno iDO (nella foto sotto) ha aperto uno store a Palermo e un altro a Trapani, facendo salire il numero di negozi in Sicilia a quota 12. Più recente l’inaugurazione a Cinisello Balsamo, nel milanese, con un secondo opening sempre nei dintorni di Milano nei prossimi giorni. Da qui a tre anni, come anticipa Basagni, «sono in programma una ventina di altri monomarca iDO, nel segno di una crescita double digit su questo canale».Quanto all’e-commerce, si punta all’integrazione in alcuni marketplace di una parte del catalogo di vendita delle collezioni, a collaborazioni con piattaforme digitali attive all’estero sotto forma di clienti direzionali e alla creazione di contenuti fotografici e video, per supportare la vendita digitale diretta e indiretta.«A proposito di estero - spiega l’imprenditore - il suo peso sul fatturato in generale aumenterà, concentrandoci sull’Europa, anche dell’Est, e i Paesi balcanici. In Spagna abbiamo inserito un nuovo responsabile di filiale, con alle spalle un’esperienza ventennale nel settore».«Stiamo lavorando molto sull’offerta di prodotto - aggiunge -. Per iDO e(nella foto sotto) l’obiettivo è l’inserimento di linee a completamento dell’offerta. Entrambi i brand, tra l’altro, stanno aumentando il focus sul neonato. Vogliamo inoltre approcciare con un rinnovato slancio il segmento premium, oggi presidiato con i marchi in licenza. A questo proposito avremo prossimamente una nuova collaborazione da comunicare».Le novità della SS24 vedono per Sarabanda l’introduzione della linea S Premium sulla cerimonia, perl’ampliamento della parte battesimo e primo compleanno, per iDO l’estensione al canale multibrand delle scarpe (lanciate con la FW 23/24) e per Superga Kidswear il debutto del newborn.Non si può infine parlare di Miniconf senza accennare alla sostenibilità, dove le novità sono tante. È stato contrattualizzato un programma pluriennale di auditing della supply chain su tematiche ambientali e di sicurezza con. Partono con il 2023 gli audit field, con l’obiettivo di coprire nel primo anno il 70% dei fornitori e tutte le zone di produzione, e gli audit desktop, per perfezionare la valutazione etico-sociale e mappare l’intera catena di fornitura.«In questo percorso abbiamo a disposizione la piattaforma digitale ideata da Bureau Veritas, Clarity», puntualizza Basagni e prosegue: «Un’altra priorità è la durabilità dei capi e infatti anche quest’anno è prevista un’attività di monitoraggio su una selezione di indumenti, in modo da valutarne durabilità e qualità. Non solo un’analisi di laboratorio, ma anche una ricerca tra i consumatori, bimbi dai tre ai 12 anni che indosseranno i modelli per tre mesi circa, alla fine dei quali verrà chiesta ai genitori una valutazione. Nel 2022 gli esiti sono stati buoni».Dal 2004 al 2020 è stato fatto uno studio sulle emissioni di Co2 da consumi energetici, che ne ha evidenziato una diminuzione. Continua il monitoraggio dell’impronta carbonica aziendale, per ridurla, e in futuro l’analisi sarà inserita nel Bilancio di Sostenibilità.«Non dimentichiamo - conclude Giovanni Basagni - che siamo membri della, la più grande organizzazione no profit del mondo, che si impegna per garantire un futuro più sostenibile alle persone e all’ambiente. Essere parte di Bci significa incentivare i fornitori ad approvvigionarsi con cotone da gestione sostenibile, dove i coltivatori usano l’acqua in modo efficiente, hanno cura della terra, riducono le sostanze chimiche più dannose e applicano principi di lavoro dignitoso».