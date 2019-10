Il mercato del resale fa gola anche ai grandi department store. Vestiaire Collective, specialista del resale in chiave luxury, apre il suo primo store fisico grazie a un'intesa con Selfridges. Lo spazio, che occupa una superficie di 40 metri quadri, si inaugura domani, 30 ottobre, nello punto vendita londinese in Oxford Street.





Per Vestiaire Collective il deal sarà strategico dal punto di vista della brand awareness. Consentirà inoltre al department store di piantare una bandierina nel mercato del resale luxury, che vale 25 miliardi di dollari.





Come rivela Bof, lo shop di Vestiaire Collective si trova al terzo piano nell'area designer studio del grande magazzino e debutta con un'offerta di 200 capi, compresi dieci pezzi vintage rari di griffe come Versace, Paco Rabanne e Maison Margiela, che Vestiaire Collective has scelto espressamente per la location. Ci sarà anche una special edition in vendita sul sito di Selfridges.





I capi proposti nello store avranno l'etichetta "pre-loved", in modo da differenziarli da quelli in vendita presso il grande store. La clientela potrà anche vendere le proprie proposte in un punto dedicato nel negozio che rappresenterà la declinazione fisica del servizio Concierge della piattaforma.





«Il mercato del resale è strategico e continueremo a esplorarlo in tutte le categorie - è il commento di Sebastian Manes, executive buying and merchandising director di Selfridges -. C'è un cambiamento significativo nelle aspettative dei consumatori nei nostri confronti e noi vogliamo cavalcarlo».





Per Vestiaire Collective l'esordio nel mondo fisico è una scelta marketing più che di business, come ha chiarito Max Bittner, ceo della piattaforma dallo scorso gennaio. «La nostra è una tech-first company, quindi il nostro obiettivo non è aprire negozi fisici. Ci interessa la brand awareness e la possibilità di educare i consumatori in un ambiente fisico».





Vestiaire Collective, che taglia quest'anno il traguardo dei dieci anni, ha già sperimentato la formula del retail fisico con due pop-up sempre da Selfridges lo scorso autunno e con uno spazio aperto da Le Bon Marché quest'anno. Bittner non esclude la possibilità di inaugurare una location parigina nel prossimo futuro.





Secondo Bcg, il mercato del luxury good resale, che oggi vale 25 miliardi di dollari, dovrebbe crescere a una media del +12% ogni anno, per raggiungere i 36 miliardi di dollari entro il 2021, andando a rappresentare una fetta del 9% sul totale del settore personal luxury goods. Strategica per questa evoluzione è stata la nascita delle piattaforme digitali specializzate.