Si chiama Scaffale Infinito, detto anche O2O - Online2Offline - il progetto di Intimissimi ai nastri di partenza, che punta a offrire una selezione illimitata di prodotti ai propri clienti, tramite un sistema che elimina il rischio di out-of-stock nei negozi, attingendo alla sua vetrina e-commerce.



L'azienda punta sempre più all'integrazione tra store fisici e vendite online e con questa nuova iniziativa punta a garantire un servizio migliore e un processo di acquisto fluido e rapido.



Alla base di tutto c'è il concetto di Scaffale Infinito, che assicura a tutti i consumatori un adeguato assortimento di modelli, colori e taglie: un servizio reso possibile anche in caso di non disponibilità del prodotto nei negozi fisici, dal momento che i capi verranno prelevati dai magazzini destinati all'online. Un'operazione che garantirà la finalizzazione di ogni acquisto, abbattendo anche il rischio di out-of- stock.



Inoltre, per quanti sono iscritti al programma Loyalty, Intimissimi ha riservato la spedizione sempre gratuita, oltre all'opzione di acquisto e ritiro in store.



Nei 1.029 negozi coinvolti nell'iniziativa, di cui oltre 650 in Italia, sarà possibile usufruire di questo servizio integrato e acquistare online il capo desiderato, grazie anche all'aiuto di un assistente alla vendita: un plus che consente di ampliare il range di scelta e di accorciare i tempi di consegna al cliente.



Il servizio è già attivo in Italia, Austria, Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Nei prossimi mesi si estenderà a Polonia, Belgio e Repubblica Slovacca, con lo scopo di coinvolgere tutti i 25 mercati dove il marchio Intimissimi è presente con la vendita online.





Nella foto, Bruna Marquezine interpreta la nuova linea Intimissimi in cotone ultrafresh Supima.

c.me.