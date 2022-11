ha dato vita a un nuovo marchio,, per indicare un ulteriore passo avanti della maison - pioniera del conscious luxury - nel promuovere un’industria della moda circolare, che innova nei materiali e fa scuola nel fashion responsabile.Il design dell’onda a “S” si ispira alla struttura del dna, alle onde sonore e alla geometria sacra della Madre Terra. «È una rappresentazione dell'equilibrio e dell'armonia della natura, degli obiettivi e dei valori circolari, degli intenti e delle azioni di Stella McCartney – spiegano dall’azienda britannica -. Omaggiando i rapporti aurei e le energie che ci collegano tutti, la S-Wave è una personificazione visiva dello scopo e del messaggio del marchio, nonché della semplicità della vita e della bellezza stessa».

Il nuovo progetto parte con una limited edition per l’inverno 2022 ma si pensa già di espanderlo e farlo evolvere nelle stagioni successive. Il nuovo logo si troverà su accessori vegani e ready-to-wear, incluse le scarpe da ginnastica e le borse. Inoltre darà una nuova veste a proposte come la borsa Frayme e i capi di sartoria Savile Row, «articoli che sono tra i più sostenibili degli oltre 20 anni di innovazione di Stella McCartney e che hanno tracciato un percorso più consapevole per la moda di lusso».



L'abbigliamento e gli accessori vegan S-Wave saranno in vendita negli store Stella McCartney, su stellamccartney.com e presso selezionati retailer nel mondo.