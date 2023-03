Toscana, Umbria e Marche. Queste le regioni interessate al nuovo piano di assunzioni messo a punto dal, che prevede l’inserimento di oltre 400 risorse entro la fine del 2023.L’investimento, come specificano dall’azienda – a capo dei marchi, oltre a– mira a «a potenziare la capacità produttiva per sostenere la crescita evidenziata dai recenti risultati».L’annuncio arriva infatti a poche settimane dall’approvazione del bilancio 2022, che ha visto il Gruppo Prada mettere a segno un aumento dei ricavi del 21% a 4,2 miliardi di euro, dove il footwear ha registrato un +29%, l’abbigliamento un +27% e la pelletteria un +18%. Performance sopra le stime degli analisti così come l’utile, che ha registrato una crescita del 58% a 465 milioni.Nello specifico, la strategia di sviluppo prevede un piano di investimenti per l’ampliamento delle strutture in essere, nonché la formazione e l’inserimento di nuove risorse per arricchire le competenze manifatturiere interne, con l’obiettivo di conferire al gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato.Del resto già oggi, come sottolinea l'azienda, il controllo qualità di tutte le materie prime, dei prodotti finiti e la logistica sono gestiti internamente.«Il Gruppo Prada continua a investire nella propria filiera produttiva, coerentemente con quanto annunciato a fine 2021 durante il Capital Markets Day - ha dichiaratoDirettore Industriale di PradaPotenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo. Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale».Come si diceva, a essere coinvolti nell’operazione saranno i siti produttivi di Toscana, Umbria e Marche.In particolare, nella divisione pelletteria di Scandicci (Firenze) l’organico crescerà del 50%, pari a circa 100 nuove risorse, di cui 30 formate sul campo e inserite al termine del percorso garantito dalla Prada Group Academy (fondata all’inizio degli anni Duemila), a cui sarà dedicata una sede permanente all’interno dello stabilimento.

Spostandosi a Piancastagnaio (Siena) saranno 50 le nuove assunzioni, sempre nell’area pelletteria, per una crescita complessiva della forza lavoro del 50%, in attesa della realizzazione di un nuovo e ampliato stabilimento a cura di Guido Canali.

A Torgiano (in provincia di Perugia), il gruppo ha invece in previsione l’inserimento di 85 persone entro novembre 2023 per la maglieria.

Ulteriori assunzioni sono previste nelle diverse sedi dedicate alla pelletteria (70 risorse), delle calzature (76) e dell’abbigliamento (68) nelle sedi industriali del gruppo situate nelle province di Firenze, Arezzo, Ancona Fermo Perugia e Milano.