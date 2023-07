Nei nove mesi terminati a fine maggio Fast Retailing, gruppo giapponese che controlla il marchio Uniqlo, ha totalizzato ricavi consolidati pari a 2,14 trilioni di yen, in crescita del 21,4% rispetto a un anno prima. L’utile operativo si è attestato a 330,5 miliardi di yen (+21,9%) e i profitti netti sono risultati quasi in linea con lo stesso periodo del 2022 a 238,5 miliardi di yen (+0,3%).



Nel periodo marzo-maggio 2023, in particolare, Fast Retailing ha messo a segno un +23,8% nei ricavi (a 676,1 miliardi di yen) e un +34,8% nell’ebit (a 110,3 miliardi), ma ha registrato una flessione del 6,4% negli utili (a 85,1 milioni). L'azienda parla di incrementi considerevoli nella Greater China, a livello di fatturato e profitti comparabili.



La catena di abbigliamento Uniqlo, in particolare, ha accelerato dell’8% in Giappone e del 38% all’estero (in alto, uno store a Pechino). Il business “global brands” - che include marchi come Theory, Comptoir des Cotonniers e Princesse Tam.Tam - ha invece registrato un +16,5% rispetto al terzo trimestre dell’esercizio precedente.



Per l'anno fiscale 2023, che chiude il 31 agosto, il colosso nipponico ha alzato i target. Ora prevede ricavi consolidati pari a 2,73 trilioni di yen (+18,6%), un utile operativo a 370 miliardi (+24,4%) e profitti netti a 260 miliardi di yen (-4,9%). Il dividendo prospettato ai soci è di 280 yen: 73,3 yen in più rispetto alla cedola dell’anno precedente.

e.f.