Il gruppo di Ponzano Veneto si lancia in un nuovo business. È infatti sulla rampa di lancio Casa Benetton, una collezione che offrirà tessuti per la casa, articoli per la tavola e utensili per la cucina.

Una gamma di prodotti destinati a bagno, camera da letto, cucina e zona living, oltre a una serie di teli da mare, frutto di un accordo esclusivo su scala globale con Bergner, distributore europeo di prodotti per la casa.

Minimo comune denominatore della linea saranno naturalmente i colori, segno distintivo di United Colors of Benetton, con color block alternati a pattern geometrici e fantasie variopinte.

Tutta l’offerta – tra cui cuscini e coperte, asciugamani e zerbini, padelle e posate in legno - è improntata alla sostenibilità, lungo tutta la catena di fornitura.

La collezione Casa Benetton sarà presentata nelle principali fiere del settore e venduta in negozi specializzati, centri commerciali e divisioni casa dei principali retailer di tutto il mondo, a partire da marzo/aprile 2020.