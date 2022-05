e.f.

I mercati Emea (+15%) e il Nord America (+12%) riescono a contrastare parzialmente la flessione nell’area Apac (-11%), cosìarchivia il quarto trimestre fiscale con ricavi in crescita del 9% a 2,8 miliardi di dollari.ha sostenuto il trend con un progresso del 24% a 770 milioni di dollari, mentreha incrementato le vendite del 9% a 435 milioni e il workwear diha registrato un +7% a 197 milioni. Invariato il fatturato dia 991 milioni.Nell’intero fiscal year 2022 il giro d’affari è salito del 28% a 11,8 miliardi (+27% a cambi costanti e +23% escluse le acquisizioni). The North Face si riconferma il marchio più performante: +33% nei 12 mesi a 2,46 miliardi. Vans e Timberland mettono a segno entrambi un +20% a 3,47 e 1,51 miliardi rispettivamente. Dickies sale del 19% a 702 milioni di dollari.Il bilancio del quarto trimestre si è chiuso con un utile netto di 80,8 milioni di dollari, dagli 89,5 milioni dell’analogo quarter del fiscal year precedente. Su base annuale i profitti sono più che raddoppiato da 407,9 milioni a 1,39 miliardi.Il gruppo americano ha reso noto che la politica di tolleranza zero in Cina per contrastare il Covid sta avendo un impatto sulla fornitura di alcune materie prime ma la maggior parte della supply chain è attualmente attiva e procede a livelli normali di operatività.Per quanto riguarda la congestione dei porti, Vf ha dichiarato che le sfide logistiche hanno contribuito ai continui ritardi dei prodotti, ma l'azienda guidata dasta collaborando con i suoi fornitori per ridurre al minimo le interruzioni e sta impiegando strategicamente il trasporto accelerato, in base alle necessità. Questa strategia ha portato a registrare un aumento delle scorte del 34% nel quarto trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Nel nuovo anno fiscale prevede un aumento dei ricavi di almeno il 7% a cambi costanti, con The North Face che dovrebbe registrare un aumento a due cifre e Vans che procederà a una cifra singola.