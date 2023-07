Nel primo semestre il gruppo svizzero Swatch è cresciuto del 18%, portando i ricavi a un nuovo record storico, poco sopra i 4 miliardi di franchi svizzeri (4,17 miliardi di euro circa). È l’effetto dell'abolizione delle restrizioni legate al Covid in Asia e del buon andamento dell'attività in Europa e in Nord America, come ha precisato il player dell’orologeria che controlla marchi come Omega, Tissot e Longines, oltre al noto brand di orologi a prezzi democratici, che quest’anno compie 40 anni.



L'utile del periodo ha registrato un +55,6% dell'utile netto, a 498 milioni di franchi svizzeri.

Sulla scia di queste performance, in mattinata il titolo Swatch registra un +6,83% alla Borsa di Zurigo, al prezzo di 289,5 franchi svizzeri per azione.



Le vendite sono salite a doppia cifra in Cina Mainland, ma anche in Thailandia e a Macao, grazie alla ripresa dei viaggi. Inoltre sono aumentate del 50% circa in un mercato chiave come l’Europa.



L’accelerazione maggiore ha interessato le collezioni nella fascia più bassa di prezzo, dove il gruppo intende ampliare l’offerta, come pure nel target medio. Un nodo da sciogliere sarà quello dell’andamento delle valute: per ora l’azienda resta penalizzata da un franco svizzero forte.



Un’altra sfida resta l'approvvigionamento tempestivo delle materie prime, mentre il gruppo parla anche di una situazione tesa sul mercato del lavoro.



Come riporta Reuters, gli analisti avevano stimato un fatturato di 3,92 miliardi di franchi. «Sulla carta, Swatch è il titolo del lusso più interessante, relativamente alla riapertura della Cina ed essendo sottoesposto al rallentamento degli Stati Uniti», dicono gli analisti di Citi, aggiungendo però che il marchio principale dell'azienda, Omega, e il segmento di fascia media hanno ottenuto una performance insufficiente e devono essere rivitalizzati.



Gli analisti di Bernstein hanno un giudizio "outperform" sul titolo Swatch, con target price a 374 franchi svizzeri. «La nostra tesi è che Swatch Group sia migliorato su molti fronti, sia in termini di sostegno al marchio che di efficienza dei costi e ora risulta un interessante value play», dicono gli analisti. Intanto si domandano se il perdurare dei buoni risultati orienterà gli investitori sul settore degli orologi, visto che «il mercato sembra ignorare i progressi di Swatch Group».

e.f.