Nel 2019 si celebrano i 200 anni di una delle opere più famose di Giacomo Leopardi, L'infinito: per rendere omaggio a un grande della letteratura italiana e alla terra che gli ha dato i natali, il Gruppo Tod's, a sua volta marchigiano doc, dà il proprio contributo al Fai (Fondo Ambiente Italiano) nella valorizzazione e nel restauro del Colle dove prese forma quella che è molto più di una semplice poesia.



Fanno parte del progetto interventi sull'Orto delle Monache, con l'obiettivo di promuovere a livello nazionale e internazionale un percorso incentrato sul borgo di Recanati, dove Leopardi nacque nel 1798 e, più in generale, sulle Marche.



Nella regione il gruppo ha realizzato inoltre uno stabilimento che impiega giovani di Arquata del Tronto e dintorni, aree colpite dal terremoto del 2016: un modo per frenare lo spopolamento della zona.



Nel corso degli ultimi anni Tod's ha guardato ben oltre le Marche, destinando l'1% dell'utile netto ad attività d'impatto concreto sul territorio: oltre all'impegno per il Colosseo a Roma, sono da ricordare le iniziative a sostegno dei bimbi che vivono in condizioni disagiate nel quartiere napoletano Barra in sinergia con Save The Children e la formazione professionale dei ragazzi di San Patrignano - con la realizzazione di collezioni il cui ricavato va a questa comunità -, senza contare l'attività di Socio Fondatore Permanente del Teatro alla Scala e del Pac di Milano.



«Vogliamo restituire al territorio parte di ciò che ha dato all'azienda - dice il patron Diego della Valle (nella foto) - ed essere di esempio per altri imprenditori».



Di oggi anche una notizia corporate sulla realtà da quasi 455 milioni di euro di ricavi nei primi sei mesi del 2019: Alessandra Domizi, già in forze da Google dove ha ricoperto il ruolo di industry head Fashion & Retail, entra in azienda a partire dal prossimo 14 ottobre, con il ruolo di chief digital & innovation officer. A lei il compito di coordinare e accelerare la trasformazione digitale in atto.

a.b.