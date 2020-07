Partito dal marchio del mohicano Diesel, Renzo Rosso ha costruito negli anni un impero del settore abbigliamento da oltre 1,5 miliardi di euro, il gruppo Otb, con i brand Marni, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Amiri. Ma in parallelo ha scommesso sul tech, il food e l’ambiente con la holding Red Circle. E l’avventura continua.

Dopo avere fatto le prime incursioni nel mondo della tecnologia 20 anni fa, investendo su Yoox, tra i pochissimi a scommettere su Federico Marchetti, Renzo Rosso si è creato un universo parallelo, Red Circle, società di investimenti della famiglia a cui fanno capo incursioni in altri mondi, che rispecchiano le passioni di Rosso e la sua voglia di gettare uno sguardo su altri universi.

«Mi danno gioia e mi permettono di sedere a tavoli e parlare con persone completamente diverse da me. Rappresentano uno stimolo continuo. Perché se stai chiuso nella tua azienda sei morto», racconta l’imprenditore in un’intervista pubblicata oggi, 13 luglio, sul Corriere Economia.

«Di solito – prosegue l’articolo – Rosso rileva quote di minoranza, ma sottoscrive una governance che gli consente di sedere in consiglio di amministrazione e poter far valere il proprio orientamento».

Tra gli investimenti c’è sempre il digitale, che sta avendo un'accelerazione fortissima. Si veda a questo proposito la nuova showroom virtuale realizzata con Accenture per Diesel, che resterà anche a pandemia conclusa.



Nel mondo tech Red Circle è presente nella social app Depop, nell’incubatore di start-up H-Farm e in Iconiq Capital, «il family office che raccoglie alcuni dei nomi più importanti della Silicon Valley, tra cui il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, quello di Yahoo Jerry Yang e il co-fondatore di Linkedin, Reid Hoffman», sottolinea l’articolo.



Ultimamente Rosso ha spinto l’acceleratore sull’ambiente e la salute, anche se secondo indiscrezioni non commentate sembra sia probabile un’uscita dalla catena NaturaSì. Red Circle Investiments è entrata infatti in Wow Technology, società italiana specializzata nell’estrazione di acqua da liquidi contaminati.



Per quanto riguarda la salute, l’imprenditore veneto ha fatto il proprio ingresso in TechWald, che investe su realtà che sviluppano tecnologie medicali innovative e CoImmune, azienda americana che sta sviluppando terapie sul fronte dell’immunologia oncologica con un team di ricerca basato a Monza.



Non mancano anche investimenti in business più tradizionali, come Masi Agricola, rinomato produttore di amarone e l’Hotel Ancora, il più antico albergo di Cortina, di cui Rosso detiene il 100%, che si somma al Pelican di Miami Beach e al Chiltern Firehouse di Londra.