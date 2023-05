L’elevata desiderabilità dei marchi Prada e Miu Miu ha fatto da leva a risultati del Gruppo Prada nel primo trimestre di quest’anno, chiuso il 31 marzo.



I ricavi netti si sono attestati a 1,065 miliardi di euro (+22% anno su anno), con le vendite retail a quota 953 milioni (+23%, trainate dalla crescita like-for-like a prezzo pieno). Queste ultime hanno messo a segno un +22% in Asia Pacifico, ma anche in Europa il business ha performato molto bene (+28%) e in Giappone l’incremento è stato addirittura del 55%. Il Medio Oriente ha archiviato il periodo con un +15% e le Americhe con un +5%.



Nel quarter il brand Prada ha ottenuto successo con la sfilata FW 23/24 (nella foto), guadagnandosi la luce dei riflettori anche con eventi retail come quello dedicato alla collezione di gioielleria Eternal Gold. Tra le novità va segnalato il lancio della borsa Moon, mentre è proseguito lo sviluppo delle linee Galleria e Re-Nylon. Sempre nei mesi tra gennaio e marzo è stato aperto il Prada Caffè presso Harrods a Londra.



Quanto a Miu Miu, a sua volta lo show FW23/24 ha fatto da booster al gradimento (sia Prada che questa griffe, detto per inciso, sono in vetta al recente Lyst Index) e azzeccata si è dimostrata anche la campagna SS23 con Emma Corin e Kendall Jenner. Ottima, come precisa un comunicato, l’accoglienza nei confronti delle sneaker New Balance per Miu Miu, mentre si candida a best seller la Pocket bag.



Tornando a parlare di canali distributivi, e in particolare di retail, l’aumento rispetto al quarto trimestre del 2022 è stato del 14%, con un contributo positivo sia del prezzo medio, sia dei volumi full price. Da sottolineare il +21% a cambi costanti della griffe Prada e il +42% di Miu Miu.



Tra le merceologie, a livello di gruppo la pelletteria è avanzata del 14% e le calzature del 20%, ma a correre di più è stato l’abbigliamento, +38%.



Alla voce aree geografiche, al 22% dell’Asia Pacifico ha dato un contributo il risveglio della Cina, soprattutto alla fine del quarter. Per quanto riguarda il +55% del Giappone, determinanti sono stati recenti investimenti nel retail e flussi turistici in progress.



«Il contesto macroeconomico rimane complesso e in continua evoluzione - commenta Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo della società - ma le nostre priorità strategiche sono chiare e possiamo contare su un’organizzazione rafforzata e sulla reattività che ci caratterizza. Guardiamo al futuro con fiducia, determinati a continuare il nostro percorso di crescita stabile e sostenibile».



«È stato un inizio d’anno positivo per il Gruppo Prada - ribadisce l’amministratore delegato Andrea Guerra -. Nel primo trimestre la Cina è tornata a essere uno dei motori della crescita, generando una netta ripresa delle vendite in Asia Pacifico».



Per l’anno in corso, come precisa il manager, «il focus rimane sul canale retail e sull’aumento della produttività dei negozi. Continueremo inoltre a investire nei nostri marchi, nella nostra rete vendita e nelle nostre strutture».



Anche Guerra non nasconde la complessità della situazione globale, «che richiede attenzione. Ma vediamo benefici nell’accelerare gli investimenti, se le condizioni continueranno a permetterlo».



In occasione della pubblicazione del bilancio è stato comunicato che Paolo Zannoni è stato nominato vice presidente vicario. Di nuova istituzione, inoltre, la figura di lead independent director, affidata a Yoël Zaoui.



Il 74enne Zannoni, chairman del board dal 27 maggio 2021 al 27 aprile 2023, mantiene il ruolo di direttore esecutivo e continuerà a far parte del Remuneration Committee del gruppo, oltre a essere responsabile degli Affari Legali, Corporate, delle Investor Relation, dell'Internal Auditing, della Data Protection e della Sicurezza degli Asset Corporate, compresa la cybersecurity, e della sezione Compliance and Equity Investments. Nella sua lunga carriera spiccano, tra gli altri, il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana Holding dal 2007 al 2021 e una lunga militanza in Goldman Sachs.



Quanto al 62enne Yoël Zaoui, che non avrà una posizione esecutiva in azienda, continuerà a essere, come da due anni a questa parte, direttore non esecutivo del gruppo. È il cofondatore di Zaoui & Co., società nata nel 2013 e specializzata nella consulenza su fusioni, acquisizioni e altre transazioni strategiche e finanziarie. Ha trascorso 24 anni in Goldman Sachs, dove è stato tra l'altro responsabile di alcune tra le più importanti transazioni a livello europeo, e in precedenza ha lavorato per Arthur Andersen.





a.b.