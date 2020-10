Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità per il supporto alle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.



Come previsto dal Decreto, il finanziamento ha la durata di sei anni e serve per sostenere il capitale circolante e coprire i costi del personale.



"Sentiamo il dovere, soprattutto ora, di stare a fianco delle nostre imprese. Siamo e vogliamo continuare a essere il motore per lo sviluppo dell’economia reale del territorio", commenta Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo.



Enrica Del Grosso, responsabile Mid Corporate del Nord-Ovest di Sace, parla di Zegna Baruffa come di un'eccellenza del territorio, "che nonostante la fase particolarmente complessa continua a essere un simbolo del made in Italy nel mondo".



Alfredo Botto Poala, presidente della realtà piemontese con alle spalle 170 anni di storia nel settore filati per maglieria (è nata il 30 gennaio 1850 come F.lli Antongini & Comp.), precisa che il profilo patrimoniale dell'azienda è solido, ma che "abbiamo ritenuto interessante lo schema di intervento previsto da Garanzia Italia. Il presente è oggettivamente complesso per tutto il tessile-moda in conseguenza di un evento del tutto imprevedibile anche se, in 170 anni di attività, possiamo affermare di aver attraversato altri momenti difficili”.

a.b.