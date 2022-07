Le nuove sfide del mercato rendono sempre più complessa la gestione del ciclo di vita del prodotto. Per tenerne conto- tra i leader di mercato nelle soluzioni per il Plm-Product Lifecycle Management, con un expertise nella moda, nel lusso e nel retail – lancia la release 7.5 di. Come spiegano dall’azienda californiana, controllata dalla francese, le novità introdotte si concentrano sul facilitare la collaborazione tra le figure che entrano in gioco nel ciclo di vita del prodotto e sul semplificare ulteriormente l’attività di progettazione e sviluppo prodotto, includendo la sostenibilità.«I clienti - dice, vp per il Prodotto in Centric Software - continuano ad affrontare problemi di sostenibilità, interruzioni della catena di fornitura e ripetuti passaggi al lavoro ibrido, quindi la collaborazione agile sul posto di lavoro è fondamentale. Centric Plm consente ai team interni ed esterni di riunirsi per risolvere problemi, superare gli ostacoli, prendere decisioni e creare prodotti più sostenibili, dalla progettazione all'approvvigionamento, fino al merchandising. La collaborazione migliorerà da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento».Come sottolineano dall’azienda della Silicon Valley, l’approccio alle integrazioni è da sempre agnostico. Centric Plm resta quindi una soluzione a piattaforma aperta, che si integra con quasi tutti i sistemi di terze parti, inclusi altri software Plm, oltre a 80 diverse soluzioni Erp, numerose soluzioni Cad/3D, Pim (Product information management), e-commerce, Api (interfaccia di programmazione di applicazioni), nonché strumenti di comunicazione come Slack e molti altri.Centric Plm versione 7.5 introduce, in particolare, l'integrazione con, per rendere la comunicazione più rapida ed efficiente. In sostanza gli utenti possono chattare in Teams mentre lavorano in Centric Plm.«Dover passare da un'applicazione all'altra rallenta la collaborazione tra i team e può portare a errori - afferma, senior manager Marketing Operations di-. La nuova integrazione con MS Teams offrirà agli utenti di Teams una grande opportunità per semplificare il lavoro collaborativo e facilitare un modo più intuitivo di interagire con i prodotti in fase di sviluppo».

A proposito di sostenibilità, con la nuova versione di Centric Plm marchi, produttori e rivenditori avranno a disposizione degli strumenti per tenere conto del loro impatto ambientale. Viene inoltre introdotta l'autenticazione a più fattori per accedere alla soluzione per il Plm, alzando così il livello di sicurezza, mentre i team lavorano in remoto da dispositivi diversi.



«Siamo certi che l'ultima versione favorirà una comunicazione, una collaborazione e una gestione dei progetti più efficienti, che aiuta i clienti a migliorare la sostenibilità e ad affrontare le sfide del mercato attuale», commenta Chris Groves, presidente e ceo di Centric Software.