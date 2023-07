interpretato da Ethan Hawke.

Il miliardario francesesarebbe alle fasi finali di una trattativa per rilevare la maggioranza di, un’agenzia di talenti dell’entertainment e dello sport con sede a Los Angeles, in California. Come riporta Bloomberg News, si tratterebbe di un'operazione da 7 miliardi di dollari.Pinault è presidente della holding familiare, guida(il gruppo che ha in portafoglio marchi come) ed è sposato con l’attrice messicanaLa notizia del potenziale deal arriva mentre gli attori del sindacato, che rappresenta circa 160mila artisti di Hollywood, stanno iniziando uno sciopero, dopo il fallimento delle trattative con i principali studios e servizi di streaming, per migliorare le loro condizioni di lavoro.Si tratta della prima volta che i suoi membri interrompono la loro attività su produzioni cinematografiche e televisive dal 1980, dopo che l'ultima giornata di trattative di mercoledì non ha portato a un accordo.Mezzogiorno di oggi è l'ora in cui gli attori a New York e a Los Angeles incrociano le braccia. Così facendo si uniscono alle braccia incrociate degli oltre 11mila sceneggiatori della, in sciopero contro gli stessi studios dall'inizio di maggio. Sotto accusa un modello di business cambiato velocemente, e solo unilateralmente, con l'avvento dei servizi di streaming e dell'intelligenza artificiale.Realtà quotate tra cuidopo i cali in Borsa si starebbero concentrando sul taglio dei costi (quindi sui licenziamenti) e sulla redditività, piuttosto che sulla crescita degli abbonati.Le ventilate trattative con Pinault capitano inoltre a un anno dall’acquisizione, da parte di Caa, di, per la realizzazione di una mega agenzia. Anche Icm Partners ha sede centrale a Los Angeles e rappresenta personaggi del mondo dell’intrattenimento e dell’editoria. Allora la combinazione delle due realtà è stata stimata circa 5 miliardi di dollari. Attualmente il maggiore socio di Caa è la società di private equityPinault ha un forte legame con il cinema grazie alla, che dal 2015 organizza l’iniziativaal(nel 2023 andato a). Inoltre, attraverso la controllata, che vede alla direzione creativa, si è cimentato nella produzione.La prima avventura in quest'ambito riguarda un cortometraggio dipresentato a Cannes 2023, Strange Way of Life,In corso ci sarebbero anche progetti cone l’italiano