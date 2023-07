a.t.

Nuova e importante operazione immobiliare nel cuore di Parigi, sugli Champs-Élysées. L’edificio al 101, all’angolo con avenue George V, passa nelle mani diAnche se il colosso del lusso non ha ufficializzato la notizia, la stampa francese dà per certo che il nuovo proprietario di questo edificio di sette piani e circa 9.400 metri quadri di superficie, sia proprioSecondo indiscrezioni, il magnate del lusso avrebbe pagato a- società quotata in Borsa, che ha confermato la vendita, senza fare il nome dell’acquirente - una cifra di almeno 770 milioni di euro per accaparrarsi questo complesso in stile Art Déco, facilmente identificabile dall’enorme logo LV che campeggia sulla sua cupola.Nel building è infatti attivo il più grande flagship store al mondo di, il brand ammiraglio di Lvmh.I prezzi medi di vendita nella via si aggirano intorno agli 80mila euro al metro quadro, tanto che secondo alcune fonti Monsieur Arnault potrebbe aver sborsato anche un importo superiore, fino a sfiorare il miliardo di euro.Costruito negli anni Venti dall'architetto, il 101 degli Champs-Élysées è stato originariamente commissionato proprio da, l'unico figlio del fondatore del marchio di lusso, ed è stato ristrutturato nel 2006.Oggi ospita circa 4mila metri quadri di uffici, oltre 3.800 metri quadri di negozi e ulteriori 1.200 metri quadri che comprendono una discoteca (la) e locali destinati ad archivi.