La moda ripensa i propri percorsi guardando sempre più alla circolarità. Un approccio condiviso da un numero crescente di griffe. È il caso di Salvatore Ferragamo, promotore dell'evento Circularity Ideathon, organizzato da Fashion Technology Accelerator con l'ideazione e il coordinamento di Francesca Romana Rinaldi. Un concorso che ha visto finalisti cinque progetti, presentati di recente nel corso di un evento totalmente digitale.



I progetti hanno esplorato temi diversi: dalla tracciabilità del capo con etichette intelligenti all'estensione del ciclo di vita attraverso modelli di second hand internalizzati dai brand, dall'utilizzo di pelle sostenibile derivante da prodotti alimentari all'impiego della realtà aumentata per ridurre i resi dell'e-commerce.



Giunto alla seconda edizione, il progetto Circularity Ideathon è stato lanciato a gennaio in occasione della manifestazione Fashion Reboot di WSM con l'apertura delle candidature a studenti e giovani imprenditori interessati al tema della moda sostenibile.



Grazie alla collaborazione del team di Salvatore Ferragamo è stata operata una selezione che ha permesso individuare 25 partecipanti internazionali provenienti da diverse università, tra cui anche Bocconi e Politecnico di Milano.



A febbraio i partecipanti hanno preso parte a due workshop preparatori e sono stati suddivisi in cinque team, che a fine maggio hanno presentato i loro progetti.



Tra i giurati Micaela le Divelec, Chief Executive Officer di Salvatore Ferragamo, Sara Sozzani Maino, Deputy Director Italian Vogue, Head of Vogue Talents, International Brand Ambassador CNMI, Brenda Bellei Bizzi, Ceo e Co Founder White Milan, Massimiliano Bizzi, President & Founder White Milan, Matteo Ward, Co-founder & Ceo di Wråd, Giusy Bettoni, Founder & Ceo di C.L.A.S.S.,Paula Cademartori, Owner & Founder di Paula Cademartori, Vania Miranda, Co-founder CNMI Fashion Trust, Marco Perrone, Innovation Director Deloitte.



Vincitore del contest è stata Animo, un'iniziativa che ha l'obiettivo di far convergere i canali social utilizzati dalla Gen Z e dai punti vendita dei brand del settore lusso, per consentire al marchio di spiegare in maniera più engaging al giovane consumatore l'attività di ricerca e le scelte di sostenibilità del brand stesso.



Il rappresentante del team vincitore avrà la chance di effettuare uno stage presso la Salvatore Ferragamo. I primi tre team classificati, inoltre, presenteranno le proprie soluzioni durante l'evento Rethinking Fashion Sustainability, organizzato da Fashion Technology Accelerator, il 18 giugno.

c.me.