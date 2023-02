Crescita dei canali diretti e ampliamento retail, ulteriore espansione in mercati strategici come Asia-Pacific e Stati Uniti, ingenti investimenti in innovazione digitale e sostenibilità, insieme a una costante messa a punto della macchina industriale. Sono questi i fattori chiave che hanno spinto i risultati del gruppo Otb nel 2022.

La realtà di Breganze - cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e con una partecipazione nel brand Amiri - ha archiviato il 31 dicembre scorso l’anno fiscale con un giro di oltre 1,7 miliardi di euro al netto delle componenti non ricorrenti, +14% rispetto al 2021, anno in cui si era riportato ai livelli pre-pandemia.

Nei 12 mesi le vendite nette hanno superato gli 1,6 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2021. L’ebitda, pari a 314 milioni, è salito del 22% rispetto al 2021, al netto delle componenti non ricorrenti e del 65% sul 2019.

L’ebit del gruppo ha toccato quota 134 milioni di euro, ossia 40 milioni in più sul 2021, al netto delle componenti non ricorrenti, e 116 milioni di euro sul 2019.

Il risultato netto si è attestato a 105 milioni di euro, +44 milioni sul 2021, sempre al netto delle componenti non ricorrenti, e +103 milioni di euro sul 2019.

Nel fiscal year gli investimenti hanno fattio un balzo del +70% sull'anno precedente e addirittura del 116% sul 2019, per un totale di 81 milioni mirati in particolare ai canali diretti, con un focus soprattutto sull’evoluzione retail, e a specifiche aree geografiche.

A trainare la crescita è stato il comparto del lusso, con i marchi Jil Sander, Maison Margiela e Marni che hanno registrato una progressione del 32% sul 2021 e del 103% sul 2019. In particolare, spiega una nota, Marni ha messo a segno un +29%, grazie alla direzione creativa di Francesco Risso e complici un lavoro di riposizionamento del brand, ormai consolidato, e investimenti nel prodotto e nel marketing.

In evoluzione anche Maison Margiela (+24%) e Jil Sander. Quest’ultima label, dopo il primo anno di piena integrazione nel gruppo, ha registrato una crescita del 61% sul 2021 consolidata per nove mesi di gestione Otb.

Per Diesel (che nel 2022 è stato inserito nella top 10 dei marchi più hot secondo il Lyst Index) prosegue il percorso di riposizionamento sotto la direzione stilistica di Glenn Martens, con significativi investimenti nel prodotto, nella comunicazione e nel rinnovamento dei negozi e con «gli effetti di questa fase evolutiva già visibili», sottolinea la nota.

I ricavi di Staff International e Brave Kid aumentano rispettivamente del 32% e del 26% sul 2021.

Come si diceva, il 2022 è stato un anno di investimenti sensibili in direzione dello sviluppo del retail. Nei 12 mesi sono stati aperti 73 punti vendita in mercati chiave come Cina, Corea e Stati Uniti.

In parallelo le vendite online di tutti i marchi hanno registrato un trend positivo, con il canale e-commerce che si è ulteriormente rafforzato in seguito all’ingresso di Maison Margiela nella piattaforma omnichannel Moon di Otb. Da segnalare il restyling completo del sito del brand, voluto dal direttore creativo John Galliano.

Per quanto riguarda le aree geografiche, tra i mercati strategici c’è stata l’Asia-Pacific, dove si segnala l’apertura in Cina presso il luxury mall Jc Plaza di Shanghai del più grande punto retail al mondo per il gruppo, che ospita gli store di Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Amiri. Consolidata inoltre la presenza in Corea del Sud dove, dopo l'avvio della filiale nel 2021, sono stati inaugurati 15 negozi con significativi investimenti in marketing e comunicazione a supporto dei brand.

In Nord America è proseguito il consolidamento del network retail con l’inaugurazione di 13 monomarca come quelli di Jil Sander a New York e Miami, di Maison Margiela a Honolulu e Dallas e, infine, di Diesel a Toronto e Montreal.

In Europa sono stati inaugurati gli headquarters di Maison Margiela in place des États-Unis a Parigi, mentre in Italia è stato annunciato un importante progetto di sviluppo immobiliare a Milano presso l’ex Scalo di Porta Romana, dove saranno aperte nel 2025 le nuove sedi di Jil Sander e Marni.

Significativi nell’anno appena concluso gli investimenti sul fronte dell’innovazione tecnologica, grazie alla divisione Bvx (Brave Virtual Xperience), dedicata alla messa a punto di progetti nel mondo virtuale, del gaming e degli Nft. Inoltre sulla piattaforma blockchain sviluppata da Aura Blockchain Consortium, di cui il gruppo è membro fondatore, Otb ha registrato circa 300mila capi dei brand Maison Margiela, Marni e Jil Sander, dando ai propri clienti una certificazione digitale di autenticità.

Anche la sostenibilità ha visto ancora una volta fortemente impegnata la società, che nel 2022 ha presentato il proprio Report di Sostenibilità relativo al 2021. Un documento in cui spicca l’obiettivo ambizioso di raggiungere la neutralità carbonica delle operazioni interne entro il 2030.



Nel 2022 Otb ha aderito inoltre con tutti i brand a The Fashion Pact, il gruppo di aziende impegnate per la riduzione dell’impatto ambientale nel settore moda ed è stato promotore del Consorzio Re.Crea, per rispondere alla direttiva europea sulla Responsabilità Estesa del Produttore in materia di rifiuti tessili alla ricerca di soluzioni innovative per il riciclo.

Da non trascurare infine l’impegno della Otb Foundation, che fornisce il suo supporto alle emergenze sociali con interventi legati al conflitto in Ucraina, la creazione di Empori Solidali e l’empowerment femminile.

Per supportare progetti tanto ambiziosi Otb ha puntato al consolidamento del suo modello industriale con lo sviluppo delle piattaforme produttive, il potenziamento della rete logistica e la completa integrazione della produzione di Jil Sander all’interno di Staff International. Prosegue il supporto alla filiera grazie al progetto C.A.S.H., con cui il gruppo sostiene i fornitori dando loro la chance di richiedere il pagamento anticipato delle fatture dei marchi del gruppo a tassi agevolati.

Forte dei risultati raggiunti nell’anno Otb, che di recente ha perfezionato il piano strategico 2023-2025, nutre obiettivi di crescita organica e continua a sondare il mercato, in vista di acquisizioni nel segmento del lusso. Un percorso che potrebbe portare all’apertura verso il mercato dei capitali, che potrebbe concretizzarsi tra il 2024 e il 2025.

«Grazie a team favolosi diretti da manager visionari e moderni, stiamo guidando il gruppo verso nuovi e ambiziosi traguardi», ha dichiarato il presidente del gruppo, Renzo Rosso.

«Le previsioni per i prossimi anni – ha continuato - indicano che tutto il settore del lusso dovrebbe crescere ulteriormente, un dato che ci fa guardare al futuro con entusiasmo e determinazione. Per vincere questa sfida globale i grandi gruppi come il nostro devono allearsi con la filiera, garantendo continuità operativa e creando nuove opportunità di crescita, con una forte attenzione alla sostenibilità. Oggi più che mai dobbiamo impegnarci per ridurre l’impatto ambientale di un’industria che è stata per molti anni una delle più inquinanti al mondo e solo unendo le forze potremo fare davvero la differenza».

«Pur rimanendo fedeli al nostro piano strategico di sviluppo, quest’anno siamo stati capaci di mettere in campo la giusta dose di flessibilità, per reagire in modo efficace e rapido alle sfide che l’economia e il mercato ci hanno presentato - aggiunge Ubaldo Minelli, amministratore delegato di Otb -. Credo che uno dei fattori fondamentali di questo successo sia la capacità di fare squadra e di supportare la nostra filiera, principalmente localizzata in Italia. Lavorando fianco a fianco con i fornitori abbiamo creato un ecosistema efficiente e solide fondamenta produttive per i nostri brand».

«Il 2022 - conclude - è stato un anno di rafforzamento e consolidamento della nostra presenza nelle regioni a più alto potenziale, come l’Asia Pacific e il Nord America, ma anche quello dell’avvio di progetti di innovazione della nostra piattaforma logistica, con investimenti importanti per l’automazione dei magazzini e la creazione di sinergie imprescindibili per la crescita dei nostri marchi. L’insieme di questi fattori, per noi strategici, ci ha permesso di rafforzare anche quest’anno il posizionamento di Otb a livello internazionale e di crescere a doppia cifra in tutti i principali indicatori economici».