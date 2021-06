Dopo un lungo periodo di pausa e lasciata alle spalle l'esperienza con Dondup, Massimo Berloni e Manuela Mariotti tornano a mettersi in gioco lanciando un nuovo progetto. Con la collaborazione di Franco Stocchi ed Enrico Catani nasce Academy, un hub sperimentale dedicato a progetti fashion e lifestyle, coinvolgendo talenti emergenti, giovani artisti e designer. Si parte con il rilancio di Seafarer.

Nato a Brooklyn nel 1896, in una piccola sartoria, e per oltre un secolo fornitore di pantaloni della marina militare americana, Seafarer ha vissuto stagioni di grande successo, con i suoi jeans divenuti un'icona degli anni Settanta amatissimi da celebrity come Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Ursula Andress, Jane Birkin, Raquel Welch, Jaqueline Blisset e Farrah Fawcett.

Dopo un tentativo di rilancio nel 2013, il brand è stato assente per alcuni anni dal mercato e torna oggi sotto i riflettori con la direzione creativa di Manuela Mariotti, che ha pensato a una collezione di ready-to-wear uomo e donna, con un'immagine radicata nell'estetica del mondo francese, tanto legato alla label, interpretato con un approccio moderno e contemporaneo (nella foto sotto, il manifesto del marchio)





«Vestire il nostro desiderio di libertà: Seafarer è un viaggio, un’avventura. L’ispirazione è continua: una canzone, un paesaggio, un incontro, uno sguardo, una storia d’amore, una poesia o ancora un diario, tutti concetti di un percorso narrativo autentico», Manuela Mariotti descrive con queste parole l’inizio di questa nuova avventura.

La prima collezione del brand ha debuttato con la Fall-Winter 2021 e sarà distribuita a selezionati retailer italiani ed europei, a partire da Francia, Belgio, Olanda e Svezia. A settembre, in occasione della Fashion Week, sarà presentata la nuova collezione Spring-Summer 2022. Tra qualche mese verrà aperto un ufficio commerciale con showroom a Milano.

Academy è una società di base nelle Marche, a Fossombrone, fondata a luglio del 2019. Un progetto imprenditoriale che, come si diceva, prevede il coinvolgimento di Massimo Berloni nel ruolo di presidente, Manuela Mariotti come socio e direttore creativo, Enrico Catani (noto nel mondo della moda come ex proprietario di Jeckerson), con il ruolo di amministratore unico e Franco Stocchi, socio fondatore, la cui azienda è preposta allo sviluppo e alla produzione delle collezioni.

L'obiettivo di Academy, spiega la nota, «è realizzare a lungo termine una serie di marchi e progetti dall’ identità autonoma, che si affacceranno sul panorama moda e lifestyle, nel mercato italiano ed internazionale».