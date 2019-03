Ripensare la sostenibilità nel fashion: è questo il tema dell'incontro organizzato da Fashion Technology Accelerator (Fta), in programma domani, 7 marzo, presso la sede di Boston Consulting Group. Vf Corporation, Zalando e Ovs sono alcune delle realtà leader del settore moda che si confronteranno nel corso della giornata.

Se oggi il mondo del fashion ha compreso l'importanza di porre sempre più attenzione a ciò che c'è dietro il brand, è altrettanto vero che per convertire i processi industriali in termini di sostenibilità occorrono tempo, investimenti e tanta tecnologia.

Proprio di questo si discuterà nella giornata di domani, nel corso della quale si darà visibilità ai framework strategici di Vf Corporation, in particolare attraverso la case history di The Noth Face e alla trasparenza della supply chain tramite la strada della digitalizzazione, secondo l'approccio di Zalando.

Partner dell'iniziativa, la società C.L.A.S.S. racconterà come integrare la sostenibilità nei brand, mentre il Politecnico di Milano presenterà un progetto teorico mirato all'industria della moda.

Ovs si focalizzerà su come rendere la moda un processo circolare, tramite il progetto Circularity Ideathon di cui è stata promotrice, coordinato da Francesca Romana Rinaldi, director new sustainable fashion al Milano Fashion Institute.

L'Ideathon è un challenge che si svolge oggi, 6 marzo, e che vede a confronto 30 studenti universitari, a cui viene chiesto di dare le loro risposte di Millennials alle sfide della moda circolare. Un confronto dal quale nascerà un manifesto che verrà presentato nel corso dell'incontro di domani.

Anche il mondo del beauty porterà la sua testimonianza tramite Caudalie, brand da sempre focalizzato sulla sostenibilità, che ha avviato negli anni diverse azioni per poter contribuire positivamente sull’impatto ambientale.

«Convertire i processi di un’azienda verso la sostenibilità non è qualcosa che si può fare dall’oggi al domani - spiega Giusy Cannone, ceo di Fta -. In questo momento però, rispetto a qualche tempo fa, c’è una concreta attenzione da parte di alcuni leader su questo tema a valutare con serietà e determinazione i passi da seguire per raggiungere l’obiettivo».

Fta, acceleratore di startup europeo con un focus sui settori moda, lusso e retail, lavora con corporate e brand che vogliono affrontare questo percorso anche attraverso l’interazione con startup in grado di fornire soluzioni innovative.



Nella foto, una proposta di The North Face, brand in capo al gruppo Vf Corporation, che porterà all'incontro di domani la sua testimonianza sul tema della sostenibilità.